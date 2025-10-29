A- A+

negócios Axia, antiga Eletrobras, compra restante da usina Três Irmãos por R$ 247 milhões Segundo comunicado enviado à CVM, a Axia Energia já detinha participação de 49,9% no capital social da companhia

A Axia Energia, novo nome da Eletrobras, anunciou nesta quarta-feira, 29, que comprou o restante da participação na Tijoá Energia. O acordo com a Triunfo Participações e Investimentos (TPI) e Mercúrio Participações e Investimentos prevê a aquisição de 50,1% da companhia, pelo valor de R$ 247 milhões.

Os fundos de investimento eram controladores da Juno Participações e Investimentos, que detinha essa fatia na usina.

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Axia Energia já detinha participação de 49,9% no capital social da companhia, que é a concessionária responsável pela UHE Três Irmãos, localizada no município de Andradina (SP), no rio Tietê, e com capacidade instalada de 808 MW.

"Com o acordo a Axia Energia passará a consolidar 100% da usina, regida pelo sistema de cotas, que atingiu em 2024 receita anual de R$ 320 milhões, Ebitda de R$ 136 milhões e sem dívidas, com prazo de concessão até 2044", disse a empresa em comunicado.

Segundo a Axia, a hidrelétrica possui ainda estruturas já preparadas para a instalação de mais três unidades geradoras, possibilitando uma futura expansão de sua capacidade.

"A transação é resultado de um acordo firmado entre a Axia Energia e os controladores da Juno e põe fim aos litígios arbitrais e judiciais entre as partes, referentes ao controle da usina, que remontam desde 2021, permitindo à companhia, além de assumir o controle da hidrelétrica, o levantamento de cerca R$ 390 milhões em depósitos judiciais relativos aos processos", informou a empresa.

A Axia informou, ainda, que a operação está alinhada com o seu Plano Estratégico, reforçando o compromisso com a otimização do portfólio e alocação de capital, com foco na geração de valor, mitigação de riscos e simplificação de sua estrutura.



