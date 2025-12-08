A- A+

Investimento AXIA Energia acumula R$ 4,8 bilhões de investimentos no Nordeste desde a privatização Pernambuco, Maranhão e Bahia concentram R$ 2,9 bi desse montante para melhorias e reforços dos ativos de transmissão

A AXIA Energia, maior empresa de energia 100% renovável do Hemisfério Sul, acumula investimentos de R$ 17,4 bilhões desde a privatização, em junho de 2022. Desse total, R$ 4,8 bilhões foram aplicados em reforços e melhorias no sistema de transmissão da Região Nordeste. Os estados do Maranhão (R$ 1,2 bi), Pernambuco (R$ 900 milhões) e Bahia (R$ 800 milhões) concentraram R$ 2,9 bi, 60% do valor destinado.

Entre as obras que merecerem destaque nesse pacote de investimento estão as subestações Suape III e Bongi, ambas na capital Recife; e as subestações de Imperatriz e Presidente Dutra, no Maranhão.

Recursos

No Brasil, R$ 12,2 bilhões, ou 70% do total de recursos, foram direcionados para reforços e melhorias em obras de grande e médio portes, com substituição de equipamentos em fim de vida útil, obsoletos ou cuja capacidade foi superada por causa do crescimento da demanda de energia.

A modernização de usinas hidrelétricas de grande porte também absorveu investimentos significativos nos últimos três anos, passando de R$ 148 milhões em 2022 para R$ 653 milhões em 2025.

Somente no período de janeiro a setembro de 2025, os investimentos totais da AXIA aumentaram 11,8% na comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a R$ 5,73 bilhões. A estimativa é que, neste ano, os aportes totais da companhia totalizem R$ 10 bilhões, confirmando a trajetória de expansão da empresa que hoje produz energia 100% renovável.

“Os investimentos da AXIA Energia no Nordeste refletem a prioridade da empresa em modernizar os nossos ativos e ampliar a malha de transmissão na Região. Vamos continuar nessa trajetória, proporcionando mais confiabilidade e segurança para o sistema, avanços concretos na eficiência do setor e a integração das fontes renováveis”, ressalta o diretor de Implantação da AXIA Energia, Marcelo Calvet.

Novos ativos

No que diz respeito aos investimentos acumulados desde a privatização em novos ativos, boa parte está concentrada em novos empreendimentos de geração, especificamente no Parque Eólico de Coxilha Negra e em novas Linhas de Transmissão, com os lotes arrematados em leilões. Instalado em Santana do Livramento (RS), o Parque Eólico Coxilha Negra, cuja implantação foi finalizada em julho, recebeu investimentos totais de R$ 2,4 bilhões.

O empreendimento possui 72 aerogeradores e capacidade instalada de 302,4 MW – energia suficiente para atender mais de 1,5 milhão de consumidores. Este é o maior aporte da AXIA Energia em energia eólica e reforça o compromisso da companhia com o meio ambiente e o desenvolvimento social local.

No total, foram implantados 25 programas ambientais com investimento de aproximadamente R$ 11 milhões, além de um adicional de R$ 1,5 milhão na construção de uma nova escola de educação básica na região do parque.

No caso dos leilões, a AXIA Energia, desde a privatização, arrematou 10 concessões (seis lotes e quatro sublotes) nos certames de transmissão promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), totalizando investimentos totais de R$ 8,4 bilhões, sendo parte desses recursos já direcionado para obras em andamento.

