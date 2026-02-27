A- A+

Axia Energia, antiga Eletrobras, prevê investimentos de R$ 12 bi a R$ 14 bi em 2026 e 2027

A Axia Energia, antiga Eletrobras, divulgou nesta sexta-feira (27) suas projeções de investimentos para este e o próximo ano. A empresa prevê aportes de R$ 12 bilhões a R$ 14 bilhões em 2026 e 2027.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a projeção tem como referência o nível realizado em 2025, de R$ 9,6 bilhões, e incorpora a expectativa de ampliação dos investimentos em transmissão, incluindo os aportes já contratados em decorrência da participação ativa da companhia nos leilões, bem como a aceleração prevista dos investimentos em reforços e melhorias em 2026 e 2027.

Adicionalmente, contempla os montantes destinados à modernização e ao fortalecimento da resiliência dos ativos de geração.

