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energia elétria AXIA Energia investe R$ 2,6 bilhões na expansão da malha de transmissão do Nordeste Neste ano, os estados de Alagoas, Bahia, Paraíba e Pernambuco serã contemplados pelas obras

A AXIA Energia inicia um conjunto de obras de expansão da malha de transmissão no Nordeste. Com investimentos de R$ 2,6 bilhões, os estados de Alagoas, Bahia, Paraíba e Pernambuco receberão, neste ano, 1.100 quilômetros de linhas de transmissão e seccionamentos de linha.

Os empreendimentos do projeto Nova Era Integração fazem parte de um pacote de ampliação dos ativos de transmissão na região com aportes de R$ 5,9 bilhões até 2030, e estão distribuídos em Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte.

"Nossas obras, além da ampliação da infraestrutura energética, também possuem forte impacto socioeconômico em todo o Nordeste, com capacidade de mobilização superior a 10 mil profissionais durante os períodos de pico das obras", afirmou Marcelo Calvet, diretor de Implantação de Geração e Transmissão.

O diretor complementou que os projetos estratégicos de transmissão conduzidos pela AXIA Energia no Nordeste "reforçam o compromisso da companhia com o desenvolvimento sustentável da infraestrutura energética brasileira", combinando expansão do sistema elétrico, geração de empregos, fortalecimento da economia regional e aumento da segurança energética nacional.

*Com informações da assessoria

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