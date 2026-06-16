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Energia AXIA investe mais de R$ 200 milhões em polo de inovação energética no Nordeste Projetos em PE e BA reúnem usina heliotérmica, baterias, data center e energia solar

A AXIA Energia anunciou a conclusão de um polo de inovação voltado à transição energética no Nordeste, reunindo projetos de geração renovável, armazenamento de energia e infraestrutura digital no sertão de Pernambuco e da Bahia. Com investimentos superiores a R$ 200 milhões, os empreendimentos foram instalados entre os municípios de Petrolina (PE), Casa Nova (BA) e Sobradinho (BA).

O complexo integra usinas solares, sistemas híbridos com baterias, uma planta heliotérmica, geração solar flutuante e um data center voltado para testes e pesquisas em novas tecnologias do setor elétrico.

Segundo a empresa, os projetos têm como objetivo desenvolver soluções para os desafios futuros da matriz energética brasileira, ampliando a eficiência da geração renovável e a capacidade de armazenamento de energia.

Usina heliotérmica

O principal projeto do polo está localizado em Petrolina, no Centro de Referência de Energia Renovável de Petrolina (CRESP). Trata-se da Planta Solar Fotovoltaica de Alta Concentração de Torre Central (HCPV), que combina tecnologias fotovoltaicas e heliotérmicas para produzir eletricidade e calor a partir da radiação solar.

A estrutura conta com uma torre central de 40 metros de altura cercada por 247 heliostatos, espelhos que acompanham o movimento do sol e direcionam a radiação para o topo da torre.

O sistema possui capacidade de geração elétrica de 1 MW e produção adicional de 2,2 MW de energia térmica, ampliando as possibilidades de uso da energia produzida.

De acordo com o vice-presidente de Tecnologia e Inovação da AXIA, Juliano Dantas, o projeto servirá como plataforma para o desenvolvimento de novas aplicações energéticas.

“A companhia vê o complexo de Petrolina como uma plataforma para testar novas aplicações energéticas. Entre elas estão o armazenamento térmico, a refrigeração industrial e a operação de data centers de alta eficiência. Este projeto é hoje referência para o desenvolvimento de soluções que integrem geração renovável, armazenamento de energia e infraestrutura digital no Brasil”, afirmou.

A planta recebeu investimentos superiores a R$ 74 milhões, sendo R$ 67,9 milhões provenientes do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Planta híbrida

No município de Casa Nova, na Bahia, a AXIA implantou a chamada Planta Híbrida Inteligente, instalada dentro do complexo eólico da empresa.

A unidade reúne geração eólica, solar fotovoltaica, armazenamento em baterias de lítio (BESS) e um data center em uma única infraestrutura.

O projeto conta com uma usina solar de 1 MW, um aerogerador de 1,5 MW, sistema de baterias com potência de 1 MW e capacidade de armazenamento de 1,4 MWh, além de um data center com demanda energética de 1 MW.

O investimento na planta foi de aproximadamente R$ 85 milhões, também por meio do programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Aneel.

“Esse conjunto faz da Planta Híbrida de Casa Nova uma das maiores unidades de pesquisa em energia renovável a céu aberto do mundo, permitindo estudos inéditos sobre integração de fontes, armazenamento, qualidade de energia e novos modelos operacionais”, destacou Juliano Dantas.

Energia solar flutuante

Outro projeto do polo de inovação foi instalado no reservatório da hidrelétrica de Sobradinho, também na Bahia.

A planta piloto de geração solar flutuante opera integrada a um sistema de armazenamento por baterias e tem capacidade de 0,8 MWp, com geração média estimada em 1,3 GWh por ano.

O sistema utiliza sensores conectados por Internet das Coisas (IoT) para monitoramento contínuo e avaliação do desempenho da tecnologia em condições reais de operação.

Além disso, a planta está conectada à rede de distribuição local em média tensão, contribuindo para estudos sobre confiabilidade energética e otimização do despacho de energia.

A AXIA Energia afirma que os investimentos reforçam sua estratégia de desenvolvimento tecnológico voltada à transição energética e à integração entre geração renovável, armazenamento e infraestrutura digital.

Atualmente, a companhia opera 81 usinas de geração de energia renovável, sendo 47 hidrelétricas, 33 parques eólicos e uma usina solar. Segundo a empresa, ela responde por cerca de 17% da capacidade de geração nacional e por 37% das linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN).

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