energia AXIA investe R$ 29,14 milhões em subestação no Sertão do estado Obra amplia a capacidade instalada na região

A AXIA disponibilizou para o Sistema Interligado Nacional (SIN) o quarto Transformador 230/138 kV – 100 MVA da Subestação Bom Nome, localizada no município de São José de Bel Monte, no Sertão pernambucano.

O empreendimento, classificado como Reforço de Grande Porte, tem como objetivo a ampliação da capacidade instalada da subestação.

Com investimentos na ordem de R$ 29,14 milhões, a obra terá um incremento de aproximadamente R$ 5,06 milhões na Receita Anual Permitida (RAP) à Companhia.

“A entrada em operação do novo equipamento na Subestação, que desempenha papel fundamental como ponto de interligação entre a Rede Básica em 230 kV e a rede de subtransmissão em 138 kV, representa um marco estratégico para o Sistema Interligado Nacional (SIN), contribuindo significativamente para o aumento da capacidade de transformação, o reforço da confiabilidade operativa e a melhoria da segurança energética da região”, afirmou a diretora Desenvolvimento de Pipeline da Engenharia, Luciana Martins.

Luciana disse, ainda, que a implantação do equipamento foi conduzida observando critérios de segurança operacional, qualidade técnica e conformidade ambiental.

“Na AXIA Energia, nosso diferencial está na capacidade de entregar projetos com agilidade e excelência técnica, conectando o Brasil ao futuro da energia renovável. Cada empreendimento de transmissão que inauguramos representa um avanço concreto na eficiência do setor, impulsionando oportunidades para nossos clientes e parceiros. Estamos comprometidos em superar expectativas, tornando a infraestrutura elétrica mais inteligente, sustentável, inovadora e preparada para os desafios do setor”, disse Robson Campos, vice-presidente de Engenharia e Projetos da AXIA Energia.

Ampliação

De acordo com a empresa, estão previstos 845 quilômetros de novas LTs no Ceará e no Piauí em 2027. Em 2028, 1.112 quilômetros distribuídos entre Bahia, Pernambuco, Alagoas, Piauí e Ceará, além de 304 quilômetros de novas linhas em Minas Gerais e Santa Catarina ainda neste ano.



