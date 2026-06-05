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Aviação Azorra faz novo pedido firme de 15 aeronaves E195-E2 da Embraer Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a fabricante brasileira destaca que o pedido representa um marco importante para o programa E2, elevando o total de encomendas para mais de 500 aeronaves

A Embraer informou nesta sexta-feira, 5, que a Azorra fez um novo pedido firme para 15 aeronaves E195-E2, com direitos de compra para mais 15 jatos. Com este acordo, o total de pedidos firmes da Azorra para aeronaves E2 aumenta de 39 para 54 unidades. Essa é a terceira vez que a companhia amplia seus pedidos, que tiveram início em dezembro de 2021. Os valores não foram informados.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a fabricante brasileira destaca que o pedido representa um marco importante para o programa E2 da Embraer, elevando o total de encomendas para mais de 500 aeronaves. "Desde sua entrada em serviço, a família E2 vem ganhando mercado com mais de 200 aeronaves em operação e 24 clientes", afirma. O novo acordo com a Azorra será registrado na carteira de pedidos do segundo trimestre de 2026.

Segundo o CEO e fundador da Azorra, John Evans, o investimento contínuo no E2 da Embraer reflete a forte demanda observada por parte de companhias aéreas em todo o mundo por aeronaves do tamanho adequado, eficientes no consumo de combustível, que oferecem vantagens operacionais, econômicas e de planejamento de malha para nossos clientes. "O E2 tem se mostrado uma solução ideal para empresas aéreas que buscam abrir novos mercados e modernizar suas frotas, ao mesmo tempo em que aprimoram a experiência dos passageiros e fortalecem suas marcas", destaca.

O presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, Arjan Meijer, afirma que a Azorra tem sido uma parceira importante no sucesso global do E2. "Ultrapassar 500 pedidos do E2 é um momento de alegria para a Embraer e reflete a crescente demanda por aeronaves de tamanho certo e mais eficientes", diz.

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