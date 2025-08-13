Azul terá mais de 500 voos extras na alta temporada em Pernambuco
Companhia aérea afirmou que seu principal hub no Nordeste terá planejamento de malha especial para o verão, incluindo voos dedicados para Azul Viagens
O Aeroporto do Recife terá um reforço na malha aérea de 532 voos extras da Azul durante a alta temporada. A companhia aérea anunciou que o planejamento especial para a demanda, entre chegadas e partidas, inclui o acréscimo de cerca de 60 mil assentos.
A operação no Recife, principal hub da Azul no Nordeste, será feita entre 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026, com viagens diretas para dez destinos:
- Natal-RN
- Salvador-BA
- Fortaleza-CE
- Juazeiro do Norte-CE
- Curitiba-PR
- Foz do Iguaçu-PR
- Porto Alegre-RS
- Guarulhos/São Paulo-SP
- Bauru-SP
- Goiânia-GO
Outra operação especial será a programação de voos dedicados para a Azul Viagens, operadora de turismo da companhia.
Os clientes que buscarem os pacotes turísticos oferecidos para destinos como o Recife e Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul do estado, terão voos extras dedicados à operadora.
Serão oferecidas conexões diretas em rotas de/para Curitiba-PR, Foz do Iguaçu-PR, Guarulhos/São Paulo-SP, Bauru-SP e Goiânia-GO.
Porto de Galinhas, inclusive, é um dos destinos que mais tem se destacado na Azul Viagens, com pacotes turísticos que incluem passagem, hospedagem e translado. Até julho, o destino registrou quase 114 mil clientes embarcados, representando 54% de crescimento no período.
Em todo o Brasil, a Azul terá oferta de 3,6 mil voos extras de/para todas as regiões e mais de 520 mil lugares na alta temporada.
"Temos uma demanda crescente no Nordeste neste período do ano. A região, além de ser um destino turístico, também é um ponto de conexão estratégica para diversas outras localidades com opções de lazer e cultura, contando ainda com a proximidade de pontos famosos como Porto de Galinhas, localizado a poucos quilômetros da capital”, disse a head da Azul Viagens, Giulliana Mesquita.
Recife segue como hub da Azul
A Azul informou, na última segunda-feira (11), o encerramento de suas operações em 14 cidades levando em consideração fatores como "aumento nos custos operacionais da aviação", "disponibilidade de frota" e "atual processo de reestruturação".
O Recife ficou fora da lista de cidades com operações encerradas e inclusive terá as operações da companhia concentradas, como também nos hubs de Confins, em Belo Horizonte/MG, e Viracopos, em Campinas/SP.