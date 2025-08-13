Qua, 13 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta13/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TURISMO

Azul terá mais de 500 voos extras na alta temporada em Pernambuco

Companhia aérea afirmou que seu principal hub no Nordeste terá planejamento de malha especial para o verão, incluindo voos dedicados para Azul Viagens

Reportar Erro
Avião da Azul Linhas AéreasAvião da Azul Linhas Aéreas - Foto: César dos Reis/Azul Linhas Aéreas/Divulgação

O Aeroporto do Recife terá um reforço na malha aérea de 532 voos extras da Azul durante a alta temporada. A companhia aérea anunciou que o planejamento especial para a demanda, entre chegadas e partidas, inclui o acréscimo de cerca de 60 mil assentos. 

A operação no Recife, principal hub da Azul no Nordeste, será feita entre 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026, com viagens diretas para dez destinos: 

Outra operação especial será a programação de voos dedicados para a Azul Viagens, operadora de turismo da companhia.

Leia também

• Azul encerra operações em 14 cidades; empresa segue no Recife

• Aviões da azul e da Air France quase colidem no Aeroporto de Guarulhos

Os clientes que buscarem os pacotes turísticos oferecidos para destinos como o Recife e Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul do estado, terão voos extras dedicados à operadora.

Serão oferecidas conexões diretas em rotas de/para Curitiba-PR, Foz do Iguaçu-PR, Guarulhos/São Paulo-SP, Bauru-SP e Goiânia-GO.  

Porto de Galinhas, inclusive, é um dos destinos que mais tem se destacado na Azul Viagens, com pacotes turísticos que incluem passagem, hospedagem e translado. Até julho, o destino registrou quase 114 mil clientes embarcados, representando 54% de crescimento no período.

Em todo o Brasil, a Azul terá oferta de 3,6 mil voos extras de/para todas as regiões e mais de 520 mil lugares na alta temporada.

"Temos uma demanda crescente no Nordeste neste período do ano. A região, além de ser um destino turístico, também é um ponto de conexão estratégica para diversas outras localidades com opções de lazer e cultura, contando ainda com a proximidade de pontos famosos como Porto de Galinhas, localizado a poucos quilômetros da capital”, disse a head da Azul Viagens, Giulliana Mesquita.

Recife segue como hub da Azul
A Azul informou, na última segunda-feira (11), o encerramento de suas operações em 14 cidades levando em consideração fatores como "aumento nos custos operacionais da aviação", "disponibilidade de frota" e "atual processo de reestruturação".

O Recife ficou fora da lista de cidades com operações encerradas e inclusive terá as operações da companhia concentradas, como também nos hubs de Confins, em Belo Horizonte/MG, e Viracopos, em Campinas/SP.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter