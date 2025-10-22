A- A+

Aviação Azul alcança recorde histórico no transporte de Clientes em nove meses Companhia transportou mais de 23,7 milhões passageiros de janeiro a setembro, nas rotas domésticas e internacionais

A Azul bateu um recorde em sua história ao transportar mais de 23,7 milhões de Clientes entre os meses de janeiro e setembro de 2025 em rotas domésticas e internacionais, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Esse número representa um crescimento de 5,9% em relação ao mesmo período de 2024, quando a Companhia havia embarcado 22,4 milhões de passageiros em suas aeronaves, até então o recorde histórico da empresa em nove meses.

O movimento de 2025, de janeiro a setembro, também supera os números pré-pandemia, de 19,7 milhões de Clientes em 2019, no mesmo período.

Os dados da Anac mostram ainda que o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), o principal hub da Azul, foi a aeródromo que mais embarcou e desembarcou Clientes entre janeiro e setembro deste ano. Logo atrás de Viracopos, ficaram em destaques os aeroportos de Confins (MG), Recife (PE), Congonhas (SP) e Guarulhos (SP), que completam o top 5 com maior fluxo de passageiros da Companhia, de janeiro a setembro.

Entre as cinco rotas operadas pela Azul que mais tiveram volume de Clientes este ano, o destaque ficou com a cidade de Recife, que apareceu três vezes, inclusive com a ligação entre os aeroportos do Recife e Viracopos em primeiro lugar.

A rota Viracopos-Confins ficou na segunda posição, seguida pela rota entre os aeroportos do Recife e Guarulhos. O quarto e o quinto lugares ficaram com Porto Alegre-Viracopos e Recife-Confins, respectivamente.

“O volume recorde em nove meses de Clientes mostra, além do compromisso da Azul em conectar o Brasil, a importância dos nossos principais hubs no país. Temos uma estratégia responsável de investir em rotas que vão atender as necessidades dos passageiros, aproveitando a localização estratégica de cada hub, sempre oferecendo o serviço de excelência pelo qual a Azul é reconhecida no mercado”, disse o presidente da Azul, Abhi Shah.

