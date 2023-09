Azul aumenta número de voos diretos entre Recife e Orlando na alta temporada

A- A+

A companhia aérea Azul anunciou hoje (11), que durante o período de alta temporada, entre os dias 3 de outubro a 12 de dezembro, irá ampliar a oferta de voos que conectam Recife a Orlando. Conforme informado pela empresa, um total de nove voos adicionais serão incluídos na malha aérea.

Os voos extras às terças se somam à frequência atual do voo AD7810 com saídas de Recife às quartas, sábados e domingos. No sentido inverso, o voo AD8711 parte de Orlando para a capital pernambucana às quartas.

Em março, a companhia já havia anunciado o início das operações de Recife para Fort Lauderdale e, em junho, retomou essa operação de voos diretos para Orlando. A retomada internacional da Azul no Estado acontece pelo crescimento da demanda e pela parceria mantida com o Governo de Pernambuco e a Prefeitura do Recife.

“Este é um movimento importante da Azul de intensificar sua oferta de voos internacionais a partir de Recife para a Flórida, nos Estados Unidos, durante a alta temporada. Além de ser um hub de conectividade da companhia na região nordeste, Pernambuco tem grande potencial turístico e econômico e espaço para estimular que mais e mais pessoas visitem os Estados Unidos, bem como, que turistas estrangeiros venham ao Brasil. Queremos fomentar o turismo e a economia brasileira. Acreditamos que esse será um dos melhores verões de nossa história”, ressalta Vitor Silva, gerente geral de Malha e Planejamento Estratégico da Azul Linhas Aéreas.

A Azul segue ampliando sua malha internacional e, em 2023, já inaugurou as rotas Campinas-Paris (abril), Belo Horizonte-Curaçao (junho) e Belo Horizonte-Fort Lauderdale (junho) e Recife-Orlando (junho). Somente no primeiro trimestre deste ano, a empresa registrou aumento de 178% do número de voos entre Brasil e as cidades de Orlando e Fort Lauderdale, na comparação com o mesmo período do ano passado. Atualmente, a empresa realiza voos internacionais para Fort Lauderdale e Orlando, nos Estados Unidos, Lisboa (Portugal), Paris (França), Curaçao (Caribe), Montevidéu e Punta Del Este (Uruguai).

Com a expansão de sua malha aérea, atualmente a companhia possui voos internacionais diretos partindo de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Manaus (AM) e Recife (PE). Para o segundo semestre, ainda este mês teremos a inauguração de voo de Belo Horizonte para Orlando, e Curitiba para Montevidéu, em outubro.

