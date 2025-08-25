A- A+

Voos Azul amplia operações entre Recife e Porto com nova frequência semanal Companhia terá quatro voos por semana ligando Pernambuco ao norte de Portugal a partir de novembro

A Azul vai ampliar sua malha internacional entre Recife e Porto a partir de 4 de novembro. A rota passará a

contar com uma nova frequência semanal até 25 de fevereiro de 2026, totalizando quatro voos por semana entre a capital pernambucana e a cidade portuguesa.

O acréscimo representará 30 voos extras no período, o que equivale a 8.040 assentos adicionais. As operações serão realizadas com aeronaves Airbus A330, configuradas com 268 lugares – 18 na classe executiva e 250 na

econômica.

O novo voo parte de Recife às terças-feiras, às 21h, chegando a Porto às 8h do dia seguinte. Já a volta será às quartas-feiras, às 10h, com pouso previsto em Pernambuco às 15h05. Atualmente, a Azul já opera três frequências semanais entre as cidades, com saídas de Recife às segundas, quartas e sextasfeiras e voos de retorno de Porto às terças, quintas e aos domingos.

“Os voos entre Recife e Porto estão sendo um sucesso desde o lançamento, com ocupação média superior a 85%. A nova frequência é resultado direto dessa ótima receptividade, que demonstra o potencial da ligação direta entre Recife e Porto não só para o turismo, mas também para os negócios e para o fortalecimento dos laços históricos e culturais entre Brasil e Portugal”, afirmou Beatriz Barbi, gerente senior de Planejamento de Malha da Azul.

