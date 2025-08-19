A- A+

AVIAÇÃO Azul amplia parceria com companhia espanhola e anuncia passagens para mais dez cidades na Europa Expansão contempla voos operados pela Air Europa saindo de Madri para sete novas cidades espanholas, uma em Portugal e duas na Itália

A companhia aérea Azul anunciou a expansão do acordo de codeshare com a espanhola Air Europa e vai conectar passageiros brasileiros a dez novos destinos.

A partir desta terça-feira (18), os clientes da Azul podem adquirir passagens para voos operados pela Air Europa saindo de Madri para sete novas cidades espanholas, uma em Portugal e duas na Itália.

Os novos voos contemplam Málaga, Bilbao, Ibiza, Gran Canária, Palma de Maiorca, Tenerife e Vigo, na Espanha. Além disso, a parceria passa a incluir Porto, em Portugal, e as principais cidades da Itália, Roma e Milão.

— Conseguimos abrir novos caminhos na Europa, para que nossos clientes explorem ainda mais a Espanha e a Itália. Falamos de destinos clássicos do verão europeu para quem gosta de festas, como Ibiza, e também de locais tranquilos ou históricos, como Palma. Acordos como esse abrem as portas do mundo para nossos clientes — afirmou André Mercadante, diretor de Alianças, Malha e Revenue Management da Azul.

O codeshare permite que os passageiros comprem bilhetes diretamente nos canais da Azul, com check-in único e despacho de bagagem desde a origem até o destino final, ampliando a oferta de rotas e facilitando as conexões.

Atualmente, a parceria já contempla voos diários para Lisboa e Paris, que a partir de outubro terão operação sazonal.

Desde junho, a Azul realiza voos diretos entre Viracopos, em Campinas, e o Aeroporto de Barajas, em Madri, com cinco frequências semanais.

A capital pernambucana também conta com voos às terças, quintas e domingos, com retorno sempre às quartas, sextas e segundas.

