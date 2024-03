A- A+

AVIAÇÃO Azul amplia voos e assentos para Caruaru em junho O anúncio foi feito em um evento realizado nesta sexta-feira (1) no aeroporto do Recife

Durante um evento realizado nesta sexta-feira (1) no aeroporto do Recife, a Azul anunciou a ampliação na oferta de voos e assentos, que passaram de 9 para 70 por voo.

O encontro contou com a presença do ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, de Raquel Lyra, governadora de Pernambuco, de Fábio Campos, diretor de Relações Institucionais da Azul, e de outras autoridades, a ampliação dos voos e da oferta de assentos foi muito comemorada por todos.

Além disso, a partir de 10 de junho, os clientes terão dois voos diários, com partidas às 8h e às 16:05. Já o retorno de Caruaru para Recife poderá ser feito, diariamente, às 9h10 ou às 17:15. As passagens estarão disponíveis para venda no site nos próximos dias.

“O Estado de Pernambuco sempre foi a casa da Azul do Nordeste. Recife é o nosso terceiro maior hub de conectividade no país. Acreditamos muito no potencial desta rota, principalmente agora que os brasileiros começam a programar os festejos juninos, mas também como um importante elo na geração de negócios e no fomento da economia de duas das mais importantes cidades de Pernambuco”, avalia Fábio Campos, diretor de Relações Institucionais da Azul.

“O Turismo é um setor estratégico de desenvolvimento para Pernambuco. E é com muita alegria que comemoramos essa novidade. A ampliação de voos da Azul para Caruaru no mês de junho, época do São João na capital do forró, é o tipo de ação que garante de maneira estruturadora a retomada da nossa economia. Isso é parte do trabalho que estamos fazendo para garantir que Pernambuco se fortaleça cada vez mais na indústria do Turismo”, afirmou a governadora, Raquel Lyra.

Silvio Costa Filho falou sobre a parceria e destacou que, desde que assumiu o Ministério dos Portos e Aeroportos, tem percorrido o Brasil para aumentar os investimentos nacionais e internacionais na infraestrutura de portos, aeroportos e hidrovias para ajudar o Brasil a crescer nos próximos anos.

“Apenas no setor aeroportuário, serão aplicados R$ 20 bilhões pelas 12 concessionárias que administram os 59 terminais brasileiros. O novo Aeroporto de Caruaru terá capacidade para mais de 1 milhão de passageiros por ano e permitirá o início de conexões com voos entre Caruaru, os 26 municípios do seu entorno e São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e tantas outras cidades importantes do país. É uma obra que vai dar novo impulso à economia da região Agreste de Pernambuco, que é um polo dinâmico de comércio e indústria têxtil. São mais de R$ 100 milhões de investimentos iniciais”, conta o ministro de Portos e Aeroportos.





