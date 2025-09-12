A- A+

Malha aérea Azul amplia voos entre Natal e Recife e antecipa operação para o verão Rota a partir da capital potiguar terá sua frequência aumentada em 50%, a partir de 26 de outubro

A Azul Linhas Aéreas anunciou a ampliação de suas operações em Natal (RN), com destaque para o aumento da frequência de voos para Recife (PE), seu principal hub no Nordeste. A partir de 26 de outubro, a rota entre as duas capitais passará de dois para três voos diários.

A medida visa atender à crescente demanda durante a pré-temporada de férias e antecipar o movimento da alta temporada de verão 2025/2026. Entre 26 de outubro e 12 de dezembro, a companhia disponibilizará 280 voos e 19,6 mil assentos na rota entre Natal e Recife. No período que vai até 1º de fevereiro de 2026, esse número sobe para 582 voos e uma oferta total de 40,7 mil assentos, considerando partidas e chegadas.

Segundo Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul, o reforço na operação busca atender à demanda crescente por Natal como destino turístico.

“Nos últimos anos, Natal vem se consolidando como um dos importantes destinos turísticos do Nordeste, especialmente durante o verão. Percebemos que a procura por essa rota começa antes mesmo do período de alta temporada e, por isso, resolvemos antecipar a ampliação da malha e oferecer mais conectividade para os nossos Clientes. Com esse planejamento, a Azul também contribui para a economia e o turismo locais”, afirmou.

Reforço

Além do aumento na rota Recife–Natal, a Azul também prepara uma malha aérea especial para o verão. Entre 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026, o Aeroporto de Natal terá 258 voos extras para seis destinos, representando um crescimento de 45% no número de decolagens em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Um dos destaques será a rota direta entre Congonhas (SP) e Natal, que passará de um para oito voos semanais em relação à temporada passada. O reforço inclui ainda voos para cidades do interior paulista e mineiro. Presidente Prudente (SP), Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP) e Uberlândia (MG) terão, cada uma, dois voos semanais com destino à capital potiguar.

A malha será reforçada também nas ligações com os aeroportos de Confins (MG) e Campinas (SP), com 26 e 16 voos semanais, respectivamente.

