Azul anuncia início das vendas dos trechos entre o Recife e Caruaru em aeronaves ATR

A azul iniciou as vendas das passagens para os voos entre o Recife e Caruaru, em Pernambuco. A operação dos trechos em aeronaves modelo ATR 72-600, que amplia o número de assentos de 9 para 70 por voo, vai começar a partir do dia 10 de junho com dois trajetos diários saindo de Recife para Caruaru às 8h e às 16h05. Já o retorno de Caruaru para o Recife pode ser feito às 9h10 ou às 17h15.

Os bilhetes para os trajetos entre as duas cidades pernambucanas, que duram cerca de 35 minutos, estão disponíveis nos canais de venda oficiais da empresa.

Recife (REC) – Caruaru (CAU) – *a partir de 10 deJunho* Origem Saída Destino Chegada Frequência Recife (REC) 8h00 Caruaru (CAU) 8h35 Diária Caruaru (CAU) 9h10 Recife (REC) 9h45 Diária Recife (REC) 16h05 Caruaru (CAU) 16h40 Diária Caruaru (CAU) 17h15 Recife (REC) 17h50 Diária

A novidade foi anunciada em evento com a presença do ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, de Raquel Lyra, governadora de Pernambuco, e de Fábio Campos, diretor de Relações Institucionais da Azul.

Esta será a primeira parte de uma aposta ainda maior que será iniciada com a conclusão das obras do aeroporto, permitindo o início de voos para Campinas.

