Azul anuncia novas rotas e expansão da malha para Recife na alta temporada

A Azul Linhas Aéreas revelou que irá adicionar três novas rotas inéditas e realizar 680 operações adicionais para destinos que já faziam parte da sua rede no Recife (PE). A empresa explicou que essa expansão faz parte de um plano nacional que resultará em um aumento de 2.705 voos durante a alta temporada, sendo que 1.142 desses voos serão operados pela Azul Viagens, a operadora de turismo da companhia. A região Nordeste será o foco principal, recebendo 52% dos voos extras durante esse período, totalizando 1.419 voos para várias cidades da região.

De 15 de dezembro de 2023 a 4 de fevereiro de 2024, a companhia operará novos trajetos que partirão de Curitiba, Bauru e Presidente Prudente com destino ao Recife. Além disso, haverá um aumento nas frequências de voos conectando a capital pernambucana a destinos como Fortaleza, João Pessoa, Natal, Maceió, Salvador, Aracaju, bem como ao estado de São Paulo, partindo de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Também serão acrescentadas mais frequências semanais para as cidades de Belo Horizonte e Uberlândia, em Minas Gerais.

Beatriz Barbi, gerente de Planejamento de Malha da Azul, enfatizou: "A Azul está ampliando significativamente a quantidade de voos para os destinos mais populares durante a alta temporada. Nesse contexto, a região Nordeste se destaca, tornando o nosso hub em Recife ainda mais estratégico. Como ponto de conexão para voos de diferentes estados, estamos fortalecendo as conexões com outras capitais nordestinas e também reforçando os laços com o Sudeste. Nossa prioridade é proporcionar aos nossos clientes a melhor experiência de viagem, ao mesmo tempo em que contribuímos para o turismo e o crescimento da economia brasileira. Acreditamos que este será um dos melhores verões da história."

