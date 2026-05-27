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NEGÓCIOS Azul anuncia que terá ações negociadas na Nyse American, em Nova York Empresa diz que é mais um passo em sua reestruturação após concluir processo de recuperação judicial

A Azul Linhas Aéreas divulgou fato relevante na noite dessa terça-feira informando que foi aprovada a listagem de suas ações ordinárias e American Depositary Shares (ADSs, cada uma representando duas ações ordinárias) na Bolsa de Valores Nyse American LLC (“Nyse American”), em Nova York.

O fato relevante informa que as ações ordinárias da companhia (AZUL3) permanecerão listadas e negociadas na Bolsa de São Paulo, a B3.

"Os atuais titulares de ações ordinárias e de ADSs não precisam adotar quaisquer providências em decorrência da listagem na NYSE American", diz o documento.

A Azul concluiu seu processo de recuperação judicial (conhecido como Chapter 11 nos Estados Unidos) no dia 20 de fevereiro de 2026, e diz no fato relevante que a listagem é mais um passo de sua reestruturação financeira.





A Nyse American é uma importante Bolsa dos EUA especializada na listagem de empresas de pequena capitalização e em crescimento, bem como em produtos estruturados e fundos fechados . Pertencente à Intercontinental Exchange (ICE). Anteriormente conhecida como American Stock Exchange (Amex) e Nyse Mkt, a Bolsa combina a tradição de negociação presencial com o modelo avançado e totalmente eletrônico de execução prioritária de preço/tempo da New York Stock Exchange (Nyse), a maior Bolsa do mundo.

“A nossa listagem na Nyse American marca um momento decisivo para a Azul, à medida que saímos do nosso processo de reestruturação com uma posição financeira mais sólida. Mantemos o plano de realizar o uplist (listagem) para a New York Stock Exchange no início de julho de 2026, quando esperamos satisfazer todos os requisitos e condições de listagem aplicáveis”, afirmou o CEO da Azul, John Rodgerson, no fato relevante.

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