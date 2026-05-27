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NEGÓCIOS

Azul anuncia que terá ações negociadas na Nyse American, em Nova York

Empresa diz que é mais um passo em sua reestruturação após concluir processo de recuperação judicial

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A Azul concluiu seu processo de recuperação judicial (conhecido como Chapter 11 nos Estados Unidos) no dia 20 de fevereiro de 2026A Azul concluiu seu processo de recuperação judicial (conhecido como Chapter 11 nos Estados Unidos) no dia 20 de fevereiro de 2026 - Foto: Cia Aérea Azul/Divulgação

A Azul Linhas Aéreas divulgou fato relevante na noite dessa terça-feira informando que foi aprovada a listagem de suas ações ordinárias e American Depositary Shares (ADSs, cada uma representando duas ações ordinárias) na Bolsa de Valores Nyse American LLC (“Nyse American”), em Nova York.

O fato relevante informa que as ações ordinárias da companhia (AZUL3) permanecerão listadas e negociadas na Bolsa de São Paulo, a B3.

"Os atuais titulares de ações ordinárias e de ADSs não precisam adotar quaisquer providências em decorrência da listagem na NYSE American", diz o documento.

A Azul concluiu seu processo de recuperação judicial (conhecido como Chapter 11 nos Estados Unidos) no dia 20 de fevereiro de 2026, e diz no fato relevante que a listagem é mais um passo de sua reestruturação financeira.

 

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A Nyse American é uma importante Bolsa dos EUA especializada na listagem de empresas de pequena capitalização e em crescimento, bem como em produtos estruturados e fundos fechados . Pertencente à Intercontinental Exchange (ICE). Anteriormente conhecida como American Stock Exchange (Amex) e Nyse Mkt, a Bolsa combina a tradição de negociação presencial com o modelo avançado e totalmente eletrônico de execução prioritária de preço/tempo da New York Stock Exchange (Nyse), a maior Bolsa do mundo.

“A nossa listagem na Nyse American marca um momento decisivo para a Azul, à medida que saímos do nosso processo de reestruturação com uma posição financeira mais sólida. Mantemos o plano de realizar o uplist (listagem) para a New York Stock Exchange no início de julho de 2026, quando esperamos satisfazer todos os requisitos e condições de listagem aplicáveis”, afirmou o CEO da Azul, John Rodgerson, no fato relevante.

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