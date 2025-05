Azul apresenta plano de reestruturação em primeira audiência nos EUA

A- A+

A Azul irá realizar nesta quinta-feira, ao meio-dia (horário de Brasília), a primeira audiência sobre o pedido de recuperação judicial da companhia nos Estados Unidos. A sessão ocorre no Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York, onde serão apresentados as primeiras informações do plano de reestruturação.

Ao apresentar o pedido, a Azul informou à Justiça dos EUA que seus passivos somam US$ 9,57 bilhões (cerca de R$ 54 bilhões), com estimativa inicial de mil a cinco mil credores, como mostrou a coluna Capital, do GLOBO. Com o plano de reestruturação, a companhia pretende eliminar US$ 2 bilhões em dívidas.

Os detalhes da situação financeira da Azul ainda terão que ser apresentados à corte, que é a mesma julgou os casos de recuperação da Latam e da Avianca, e atualmente conduz o da Gol.

Ainda na quarta-feira, após apresentar a petição inicial, a companhia solicitou um prazo adicional de 45 dias para a entrega dos documentos financeiros exigidos no processo. O prazo, que venceria 14 dias após o pedido, foi prorrogado até 26 de julho. A Azul alegou que o volume de informações é elevado.

Segundo a empresa, trata-se de um processo especialmente complexo por envolver múltiplas jurisdições, centenas de contratos e milhares de credores. A Azul também destacou que extensões semelhantes foram concedidas a outras companhias aéreas com casos julgados no mesmo tribunal.

Na audiência, a Azul deve apresentar as primeiras solicitações ao juiz, como a autorização para manter pagamentos operacionais essenciais, garantir o uso do caixa durante o processo e aprovar um financiamento emergencial (DIP). A reestruturação da companhia inclui US$ 1,6 bilhão em financiamentos e US$ 950 milhões em novos aportes de capital, com suporte da United Airlines e da American Airlines.

