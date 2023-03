A- A+

CAMPINAS (SP) - Em um 2022 marcado pela retomada do setor de aviação após a profunda crise causada nos dois anos anteriores em razão da pandemia de Covid-19, a Azul Linhas Aéreas foi eleita pela Cirium, consultoria de análise de dados globais sobre aviação, a companhia mais pontual do mundo, um título inédito para uma empresa brasileira.

O feito da Azul foi celebrado pela empresa em um evento em seu hangar no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, nesta quarta-feira (1º), quando a companhia reuniu equipe e parceiros. Mirando o bicampeonato, a Azul elegeu "guardiões", funcionários que ficarão responsáveis por manter a conquista.

Segundo o levantamento da Cirium, 88,93% dos voos da Azul pousaram dentro do horário previsto no ano passado, um crescimento de mais de 6% em relação a 2019, quando a companhia teve 83,50% de pontualidade, ocupando a quarta colocação global. No total, ao longo de 2022, a Azul realizou quase 280 mil aterrissagens - a companhia conseguiu ser pontual em cerca de 248 mil delas.

Para comemorar o título de pontualidade, a Azul adesivou duas aeronaves: a maior e a menor de sua frota. O texto "Somos a mais pontual do mundo. O céu é Azul em ponto!" foi aplicado em um Airbus A350 que opera desde dezembro pela companhia em voos entre Viracopos e Orlando, nos Estados Unidos, com 334 lugares, e um Cessna Gran Caravan, que tem capacidade para nove passageiros, é usado pela Azul Conecta, braço de aviação regional da companhia.

Gerente de Relações Institucionais da Azul, Fábio Campos destacou que a conquista não foi fácil. "A Azul tem uma frota que é uma das mais diversas do mundo, temos uma das operações mais complexas do mundo. A Azul voa para todos os cantos do Brasil, aeroportos com uma única pista, com pista de terra", comemorou.

Já o vice-presidente de Operações da Azul, Daniel Tkacz, ressaltou que a conquista de pontualidade é um orgulho para a companhia. "Temos uma malha que opera em mais de 150 lugares e uma frota diversa, conectamos muita gente. Se a gente não for pontual, não vamos conseguir fazer esse sistema funcionar. Pontualidade é um dos valores mais importantes de Azul, e colocamos também a segurança em primeiro lugar".

Airbus A350, maior aeronave da Azul, ganhou adesivo para celebrar a marca (Foto: Divulgação/Azul Linhas Aéreas)

O pódio aberto pela Azul tem as japonesas All Nippon Airways (ANA) e Japan Airlines na segunda e terceira colocações, respectivamente. São considerados voos pontuais pela Cirium aqueles que pousam em seus locais de destino até 15 minutos após o horário previsto inicialmente.

Para chegar ao ranking, a Cirium monitora mais de 600 bases que geram 15 milhões de dados por dia.

Veja o ranking:

1. Azul: 88,93%

2. All Nippon Airways (ANA): 88,61%

3. Japan Airlines: 88%

4. Latam Airlines: 86,31%

5. Delta Air Lines: 83,63%

6. Avianca: 83,48%

7. Emirates: 81,30%

8. United Airlines: 80,46%

9. Qatar Airways: 78,32%

10. American Airlines: 78,29%

CEO da Azul, John Rodgerson lembra que a pontualidade em uma companhia aérea é algo que impacta os clientes, sendo o fator mais importante para aqueles que prezam pelo atendimento.

"Todos nossos tripulantes sabem disso e estão orgulhosos, garanto, mas também empenhados em manter esse nosso título de a mais pontual do mundo. Cada um de nós é responsável por essa pontualidade, por isso convocamos 'guardiões', um de cada área, para levarem essa conquista simbolicamente transformada em troféus para suas bases", comemorou.

CEO da Cirium, Jeremy Bowen, destacou que a conquista deve ser considerada ainda mais impressionante diante de “um ano incrivelmente ativo para as companhias aéreas latino-americanas, com um aumento de 31% no volume de voos em relação a 2021”.

Por fim, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, disse que a conquista da Azul é de todos os brasileiros. "A Azul é uma empresa simpática, que recebe bem. E ser assim e, ao mesmo tempo, pontual, não é sempre uma tarefa fácil. Parabéns pelo sucesso", concluiu.



* O repórter viajou a convite da Azul Linhas Aéreas

