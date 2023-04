A- A+

SETE ANOS Azul conta com 9 mil assentos por semana na rota Recife/Congonhas e completa 7 anos do hub Recife A companhia também aposta em rotas internacionais e anunciou a data para o início das vendas do voo que ligará Recife com a cidade de Orlando, a partir de 24 de junho

A Azul completa, nesta segunda-feira (10), sete anos do seu hub no Recife, em Pernambuco, onde tem o terceiro maior centro de operações da companhia no País e o principal no Nordeste. A base vem expandindo desde 2016 e, atualmente, soma mais de 2.150 decolagens por mês conectando a capital pernambucana com 36 destinos.



Por ser um importante hub da companhia (um aeroporto que serve de centro distribuição de passageiros), Recife foi uma das praças a receber ampliação de assentos partindo do Aeroporto de Congonhas (CGH), em São Paulo. O incremento é resultado do aumento de slots (um modelo que estabelece uma quantidade máxima de horários de pouso e decolagem para as empresas aéreas em cada aeroporto). Outro motivo é o crescimento da atuação da companhia no aeroporto de Congonhas, que passa para 84 movimentos de pousos e decolagens.



A companhia oferta 9.744 assentos por semana partindo de Congonhas para a cidade nordestina. Com isso, Clientes da Azul podem voar do terminal paulista e acessar possibilidades de conexões para destinos do interior pernambucano, como Caruaru e Garanhuns, por exemplo, cidades onde só a Azul opera.



O aumento de assentos na rota CGH-REC é uma aposta da companhia para a cidade, visando atender aos clientes vindos do terminal paulista, fortalecer a conectividade regional e fomentar o turismo local, já que Pernambuco tem algumas das praias mais famosas do País, como Boa Viagem, Muro Alto, Porto de Galinhas e Carneiros, além do arquipélago de Fernando de Noronha. Fora as belezas naturais, o Estado também guarda diversas atrações históricas e culturais, como Olinda, a mais antiga das cidades brasileiras declaradas Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO.

“Ampliar a presença da Azul em Congonhas era um desejo antigo da companhia. Nós já operamos um terço dos voos no país e temos mais de 300 rotas servindo todo o Brasil. O aumento da nossa malha em Congonhas vai, também, ampliar a presença da Azul no país inteiro e conectar cada canto do Brasil com CGH”, afirma John Rodgerson, CEO da Azul. O executivo também reforça que a medida, que abre espaço para a Azul e outras companhias atuarem no terminal, traz benefícios para o setor e os Clientes. “Essa é uma forma de melhorar o aproveitamento do Aeroporto de Congonhas e gerar mais competitividade entre as companhias, beneficiando o Cliente, que ganha mais opções”, conclui.



A Azul ainda oferece voos regulares partindo do coração da capital paulista para Brasília(DF), Porto Alegre(RS),Curitiba (PR),Belo Horizonte (MG),e Rio de Janeiro (RJ), além de Recife (PE). A partir desta ampliação, 91 destinos são atendidos, por voos diretos ou em uma conexão, trazendo maior conectividade para a malha da Azul por todo Brasil.

Destinos internacionais

A Azul também aposta nas rotas internacionais partindo de Recife. No último dia 14 de fevereiro, a companhia retomou sua operação ligando a capital pernambucana à cidade de Fort Lauderdale, na Flórida, um estado que fica próximo de Orlando, onde fica a Disney. A companhia também anunciou a data para o início das vendas do voo que ligará Recife com a cidade de Orlando, a partir de 24 de junho.

Veja também

Brasil Governo espera universalizar saneamento básico até 2033 com as parceria público-privadas, diz Haddad