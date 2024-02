A- A+

AVIAÇÃO Azul disponibiliza 138 voos extras para 28 cidades durante o feriado do Dia do Trabalho O Nordeste brasileiro receberá41%dos voos adicionais, sendo oito para Recife

A Azul anuncia a expansão de sua malha de voos para o feriado do Dia do Trabalhador, em 1º de maio. A companhia divulgou um aumento de 138 voos extras, para 28 cidades de 18 estados brasileiros. A cidade do Recife receberá oito voos adicionais.

O Nordeste brasileiro receberá41%dos voos adicionais, sendo 12 para Fortaleza (CE), 11 para Maceió (AL), sete para Natal (RN), oito para Recife (PE) e Porto Seguro (BA),seis para João Pessoa (PB) e quatro para Aracaju (SE).

A região Sul do país receberá 5% com com um voo para 7 cidades, sendo elas: Chapecó (SC), Maringá (PR), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Foz do Iguaçu (PR), Londrina (PR) e Porto Alegre (RS). O restante (4%) será direcionado ao Centro Oeste e Norte do país, com um voo para cada destino, sendo Belém (PA), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT) e Goiânia (GO).

"Estamos com grande expectativa em relação aos voos extras para o feriado do Dia do Trabalho, proporcionando aos nossos clientes mais opções para desfrutar de momentos especiais”, avalia Vitor Silva, gerente de Planejamento e Estratégia de Malha da Azul.

Com o objetivo de oferecer mais opções de viagem e facilitar o deslocamento dos clientes, a Azul está disponibilizando novos horários em sua programação de voos. Entre 28 de abril e 06 de maio, os clientes poderão usufruir de opções partindo de diversas origens para Aracaju (SE), Bauru (SP), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Chapecó (SC), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Maringá (PR), Natal (RS), Presidente Prudente (SP), Recife (PE), Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP), Uberlândia (MG), entre outros.







