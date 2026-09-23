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Aviação Azul diz que falha no GPS da Embraer cancelou mais de 80 voos e afeta 8 mil passageiros Voos tinham como destino Cuiabá (MT), Recife (PE), Cascavel (PR), Londrina (PR), Florianópolis (SC) e Belo Horizonte (MG).

A companhia aérea Azul informou nesta quarta-feira, 23, que a instabilidade global no sistema de GPS, que impactou a operação de aeronaves Embraer E2-195, levou ao cancelamento de mais de 80 voos ao longo de terça-feira, 22.

Segundo a empresa, em consequência dos cancelamentos, alguns voos também sofreram atrasos, com impacto para mais de 8 mil clientes.

A Azul afirmou que todos os passageiros afetados estão recebendo a assistência prevista na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e que as medidas operacionais foram adotadas com foco na segurança.

No painel de voos do Aeroporto de Viracopos, localizado em Campinas (SP), seis voos da Azul aparecem como cancelados nesta quarta-feira, 23. Os voos tinham como destino Cuiabá (MT), Recife (PE), Cascavel (PR), Londrina (PR), Florianópolis (SC) e Belo Horizonte (MG).

Questionada se os cancelamentos desta quarta-feira têm relação com a instabilidade no sistema de GPS, a companhia não respondeu.

Em nota, a Embraer afirmou que foi notificada sobre relatos de instabilidade no sistema de GPS que afeta alguns tipos de aeronaves, entre elas o E2, e que acompanha a situação de perto junto aos operadores e ao fabricante do equipamento.

A empresa disse que fornece suporte técnico aos clientes e realiza as ações necessárias para a resolução da falha. Segundo a Embraer, apesar de afetar a programação operacional de companhias aéreas, a questão não impacta na segurança de voo.

"A frota global de aeronaves E2 dispõe de sistemas e procedimentos de navegação para operar mesmo em condições de instabilidade no sistema GPS, capazes de garantir uma operação segura em conformidade com os requisitos aplicáveis das autoridades de aviação civil", afirmou a empresa.

A fabricante de equipamentos aeroespaciais Honeywell Aerospace, cujos equipamentos estão instalados nas aeronaves afetadas, afirmou em nota que está ciente de "um problema que afeta aeronaves em todo o mundo, relacionado à recepção de sinais de GPS".

Segundo a empresa, equipes estão avaliando ativamente a questão para identificar a causa do problema.

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