Azul e Amazon expandem parceria no Brasil para acelerar entrega de produtos

A Amazon e a Azul Linhas Aéreas anunciaram nesta tarde em Seattle, dentro de um evento global da gigante americana, o incremento da parceria das duas empresas, iniciado em novembro de 2022, para acelerar o processo de envio de produtos em três regiões do Brasil, com novas rotas de entregas de pacotes para o Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país.

Consumidores de diversas cidades das quatro regiões, entre elas Brasília, Goiânia, Recife, Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco e Palmas (Tocantins), poderão receber os pacotes comprados na Amazon com mais rapidez, com os produtos transportados por aeronaves da frota regular da Azul que partirão de Viracopos, em Campinas, aeroporto mais próximo dos quatro centros de distribuição da Amazon em São Paulo.

Alex Cristiano de Paula, líder de Transportes Aéreos na Amazon Brasil, lembra que a Amazon estabelece parcerias similares em outros países, mas que, no Brasil, ela ganha outro peso.

— Nosso país tem dimensões continentais e há espaço disponível para crescimento”, informou o executivo em nota divulgada no evento — disse.

A Amazon informa que, desde novembro de 2022, quando iniciou a parceria com a Azul, mais de dois milhões e meio de produtos foram transportados e entregues para clientes em Manaus, Belém e Macapá. Em julho deste ano, Porto Alegre também passou a fazer parte do contrato, com entregas mais rápidas da capital gaúcha.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o primeiro semestre de 2023 registrou um crescimento de 57,8% no transporte de cargas aéreas domésticas e internacionais no Brasil, se comparado ao mesmo período do ano passado.

— A ampliação do acordo com a Amazon é a confirmação de que a capilaridade da Azul, a maior empresa aérea em destinos atendidos no país, pode atingir o maior número de pessoas em um menor tempo possível, graças à diversa frota de aeronaves que a empresa mantém. Este acordo está alinhado com o compromisso das empresas de oferecer serviços rápidos e seguros e, em sua grande maioria, em um ou dois dias — diz Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express.

Hoje, a Amazon entrega em até dois dias úteis em cerca de 1 mil municípios brasileiros, e, em um dia útil, em mais de 200 cidades. Em Brasília, desde segunda-feira, clientes Prime da Amazon já podem receber produtos em um dia. Até então, a opção mais rápida era em dois dias.

