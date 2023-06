Azul faz voo inaugural entre Recife e Orlando

A- A+

A Azul fez, neste sábado (24), um voo inaugural ligando o Recife a Orlando (EUA) - retomando uma conexão que havia sido interrompida durante a pandemia. Ao todo, serão três voos semanais entre a capital pernambucana e uma das cidades mais visitadas pelos brasileiros no mundo - por reunir os parques da Disney e Universal, além de outras atrações.

Com isso, através da Azul, Recife chega a um total de cinco ligações semanais diretas com os Estados Unidos, uma vez que a mesma empresa lançou, em março deste ano, a rota para Fort Lauderdale, também na Flórida, com duas saídas.

Durante o evento de lançamento do primeiro voo, os passageiros da empresa foram recebidos no Aeroporto Internacional dos Guararapes com muito forró, marcando também a escolha do São João para realizar a primeira viagem.

O voo AD8710 decolará de Recife às quartas, sábados e domingos, às 9h35, pousando em Orlando às 17h15. No sentido inverso, o voo AD8711 partirá de Orlando nos mesmos dias, às 20h15, chegando na capital pernambucana às 6h30. Nesta primeira saída, o avião já saiu com 100% de ocupação.

Aumento de decolagens

Recife hoje é o hub de voos da Azul para todo o Nordeste. Segundo a gerente de Relações Institucionais da empresa, Isabela Ronco, ao todo, a empresa voa para 45 destinos a partir do Aeroporto Guararapes, em 90 decolagens diárias aproximadamente – o que representa um aumento de 35% em relação aos números registrados antes da pandemia.

Isabela explicou ainda que, nas viagens para Fort Lauderdale, também é feita a exportação de pescados para a Flórida.

O diretor do Aeroporto do Recife, Diego Moretti, ressaltou que, atualmente, Recife já conta com rotas diretas para a Europa, Estados Unidos e América do Sul.

E, de acordo com o presidente da Empetur – que também participou do lançamento – Eduardo Loyo, mais dois voos internacionais estão em negociação para serem lançados este ano.

“Os voos para os Estados Unidos conectam não só o Recife, mas também as outras capitais da região. Hoje, temos oito conexões internacionais”, explicou Loyo.

O presidente da Empetur explicou ainda que está sendo feita uma pesquisa na Flórida sobre os produtos turísticos que mais atraem os moradores daquela região para que os voos também sirvam para atrair americano para conhecer o Estado.

Veja também

América Latina Na Argentina sem dólar, multinacionais apelam para o yuan