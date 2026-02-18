Azul fecha acordos com United e American Airlines e receberá US$ 200 milhões

A- A+

A Azul anunciou nesta quarta-feira, 18, que fechou acordos de investimento com a American Airlines e a United Airlines. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as companhias norte-americanas se comprometeram individualmente a realizar investimentos que apoiarão a capitalização da Azul na saída do Chapter 11, equivalente à recuperação judicial nos Estados Unidos, e estão integrados ao plano de reorganização da companhia.



"Nos termos dos EIAs (aditamentos aos acordos de investimento ou equity investment agreements, em inglês) aplicáveis e das condições precedentes nele estabelecidas, cada investidor se comprometeu, separadamente, a aportar US$ 100 milhões, totalizando US$ 200 milhões em novos recursos, reforçando a estrutura de capital da Azul e apoiando a execução do plano e as operações da companhia após a saída do processo de Chapter 11", diz a Azul.



Segundo a companhia, o aporte da United será realizado no contexto da oferta pública de ações divulgada ao mercado em 3 de fevereiro de 2026 e com liquidação prevista para 20 de fevereiro de 2026 (ERO).

Já o investimento da American espera-se que seja realizado mediante a emissão de bônus de subscrição, nos termos e condições previstos em um contrato de subscrição de warrants (derivativos).



"O efetivo exercício integral dos warrants pela American, nos termos do Warrant Subscription Agreement, incluindo o recebimento de todas as ações subjacentes e de quaisquer direitos econômicos ou políticos a elas vinculados, está sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes ali estabelecidas, incluindo a aprovação prévia pelas autoridades concorrenciais brasileiras (Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade)", ressaltou a Azul.



A empresa informou, ainda, que fechou um Acordo de Investimento Adicional com determinados credores existentes, o qual prevê aportes adicionais de capital na companhia no montante de US$ 100 milhões, a serem realizados no contexto do ERO.



"Para a preparação para a sua saída do processo de Chapter 11, a empresa também celebrou acordos autônomos de subscrição de warrants com United e com as Partes do Investimento Adicional, conjuntamente, um instrumento prevendo a emissão de bônus de subscrição adicionais, que caso exercidos, poderão incrementar os investimentos tanto da United, quanto das Partes do Investimento Adicional, de forma agregada, em até aproximadamente US$ 15 milhões para a United e US$ 10 milhões para as Partes do Investimento Adicional", disse a Azul.



Segundo a Azul, a consumação dos investimentos previstos está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes típicas para esse tipo de investimento, incluindo, mas não se limitando a abertura e o encerramento do prazo para exercício de direito de preferência pelos atuais acionistas da companhia em função da emissão dos bônus de subscrição, a ocorrência da data de eficácia do plano, a conclusão do ERO e a obtenção de quaisquer aprovações regulatórias eventualmente necessárias.

