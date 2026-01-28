A- A+

AVIAÇÃO Azul Fidelidade lança novos níveis com benefícios inéditos; confira as novidades Companhia aérea comemorou o lançamento em evento em São Paulo com show do pernambucano Alceu Valença

São Paulo (SP) — O Azul Fidelidade, programa de fidelidade da companhia aérea, começa o ano com a estreia de duas novas categorias: Diamante Unique e Azul One.

Segundo a Azul, o foco das novidades do reposicionamento do programa é a troca de experiências e a personalização do serviço junto aos clientes.

A cerimônia de lançamento das novidades ocorreu na noite de terça-feira (27), em evento no Palácio Tangará, no Parque Burle Marx, em São Paulo.

A solenidade contou com a participação de executivos da Azul Linhas Aéreas e apresentação do pernambucano Alceu Valença, que cantou os grandes sucessos da sua carreira.

O Azul One é uma proposta inédita no Brasil. Inspirado em modelo existente em outros mercados, como nos Estados Unidos, o nível reúne membros considerados extremamente exclusivos pela companhia.

O grupo é formado por clientes com histórico de relacionamento e preferência por serviços premium. O acesso é feito apenas por convite anual da própria Azul, com um número restrito de participantes.

Já o Diamante Unique passa a ser o nível mais alto do Azul Fidelidade e é voltado a clientes com alto engajamento. Entre os critérios, 26 trechos voados e 26 mil pontos qualificáveis ou R$ 50 mil em gastos aéreos na Azul.

No Unique, os clientes têm benefícios exclusivos direcionados para conforto, flexibilidade e maior acúmulo de pontos. Esse nível se soma aos quatro já existentes no programa: Azul Fidelidade, Topázio, Safira e Diamante.

Em seu site, a Azul elenca todos os critérios e benefícios de seu programa de fidelidade.

CEO da Azul, John Rodgerson falou sobre as novidades do programa de fidelidade e do novo momento da companhia | Foto: Azul Linhas Aéreas/Divulgação

Nova era do Azul Fidelidade

Presente no evento, o CEO da Azul, John Rodgerson, destacou as mudanças do programa de fidelidade. O gestor classificou este como um "novo momento" da companhia. "Nosso produto são as pessoas, nossos pilotos, nossos comissários", destacou.

Vice-presidente Comercial e de Negócios da Azul, Daniel Bicudo pontuou os benefícios para os clientes das novas categorias. "O grupo One inicia uma nova era do programa, é uma proposta inédita no Brasil: altamente exclusivo, feito para convidados da companhia. Eles terão atendimento diferenciado do serviço de concierge e algumas experiências feitas sob medida", disse.

A diretora do Azul Fidelidade, Cristina Yoshida, enfatizou o marco de 20 milhões de clientes no programa, número alcançado no fim de 2025. "O Diamante Unique representa o patamar mais alto do nosso programa e foi criado para beneficiar nossos clientes mais engajados", pontuou.



*O repórter viajou a convite da Azul

