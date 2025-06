Azul Linhas Aéreas inaugura voo direto Recife-Cidade do Porto, em Portugal

A- A+

A Azul Linhas Aéreas iniciou, nesta quarta-feira (4), a rota que conecta Recife diretamente à cidade do Porto, no norte de Portugal. O novo voo internacional representa um passo importante na ampliação da malha aérea da companhia e ratifica o papel da capital pernambucana como um hub estratégico para conexões com a Europa.

A cerimônia de lançamento do voo contou com a presença do prefeito do Recife, João Campos; do prefeito do Porto, Rui Moreira; do vice-presidente Comercial e de Negócios da Azul, Daniel Bicudo; do diretor de Operações e Infraestrutura da Aena no Brasil, Jesus Campo Hortas; do diretor do Aeroporto do Recife, Diego Moretti; de secretários municipais e outras autoridades. Durante o evento, houve o tradicional corte de faixa para marcar simbolicamente o início da operação.

Voo

O voo será operado duas vezes por semana, às quartas e sextas-feiras, oferecendo mais uma opção aos passageiros que viajam entre os dois países. Além de fortalecer o turismo, a rota tem papel relevante no transporte de cargas e no atendimento ao público corporativo.

“A expectativa para esse novo voo saindo do Recife com destino ao Porto é altíssima. Ele complementa a operação que já temos para Lisboa e representa uma rota estratégica tanto para o turismo quanto para os negócios. A região do Porto, especialmente o norte de Portugal, é bastante industrializada, então é uma conexão importante para passageiros corporativos. Além disso, estamos conseguindo transportar um volume significativo de carga — atualmente cerca de 5 toneladas, incluindo produtos como manga e mamão papaya”, destaca Daniel Bicudo.

O executivo também ressalta que a nova operação contribui para descentralizar a chegada de brasileiros em Portugal, até então concentrada em Lisboa. “Agora, temos dois aeroportos operando com perfis diferentes e vocações distintas, o que nos permite diversificar e atender melhor aos diversos públicos que viajam entre Brasil e Portugal.”

O prefeito do Recife, João Campos, também celebrou a nova rota internacional. “É um dia importante, porque a gente lança hoje o voo Recife-Porto. Foi uma ação da Prefeitura do Recife, do Ministério do Turismo e de Portos e Aeroportos, para viabilizar esse novo voo da Azul Linhas Aéreas. Com isso, a gente tem o segundo destino entre Recife e Europa, ligando a cidade do Porto com a nossa cidade. São cidades irmãs, que têm um potencial de turismo muito forte, e um potencial também de atividade econômica. Por exemplo, o voo de hoje está com 100% de ocupação, está todo ocupado, e inclui também frutas do Vale de São Francisco que vão ser exportadas. Então, além de passageiros, você tem transporte de carga. O nosso aeroporto é o sexto do Brasil em transporte de carga, e essa conexão com a Europa é uma rota importante”, afirmou.

O gestor municipal também destacou o esforço conjunto para concretizar a iniciativa. “A gente trabalhava muito para que isso fosse realizado. Desde o ano passado a gente está conversando com o prefeito do Porto, por meio da Secretaria de Turismo do Recife, e a gente fez essa parceria com a Prefeitura do Porto para viabilizar. Quero agradecer a presença do prefeito Rui, da cidade do Porto, que está aqui hoje, para prestigiar esse voo inaugural e para mostrar o compromisso das duas cidades”, completou.

