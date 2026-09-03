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VIAGEM Azul inicia operação do Recife para Mossoró Serão dois voos semanais em cada sentido, às quintas-feiras e aos domingos

A companhia área Azul passa a operar, a partir desta quinta-feira (3), voo de Mossoró, munícipio do Rio Grande do Norte a Recife.

Vão ser dois voos semanais em cada sentido, às quintas-feiras e aos domingos, operados por aeronaves ATR, com capacidade para até 70 Clientes.

Os voos partem de Recife às 12h50, com chegada a Mossoró às 14h20. No sentido inverso, as decolagens da cidade potiguar acontecem às 14h50, com pouso previsto na capital pernambucana às 16h20.

A nova operação vai ampliar as opções de viagem dos clientes que passam a ter acesso facilitado à 32 destinos nacionais e internacionais a partir da capital pernambucana. Aumentando também opções para quem precisa chegar à cidade potiguar.

“O retorno dos voos entre Mossoró e Recife representa um passo importante para fortalecer a presença da Azul no Rio Grande do Norte e atender à demanda por mais opções de transporte aéreo no interior do estado. Mossoró é um importante polo econômico e turístico da região, e voltar a operar na cidade reforça o papel da Azul de aproximar pessoas e contribuir para o desenvolvimento dos mercados onde estamos presentes”, afirmou a gerente sênior de Planejamento de Malha Distribuições e Alianças da Azul, Beatriz Barbi.

A retomada do voo entre Mossoró e Recife, segundo a secretária de Turismo do Rio Grande do Norte, Marina Marinho, representa um avanço estratégico para a interiorização do turismo no estado potiguar. "A conectividade aérea é fundamental para aproximar o interior dos principais mercados emissores e facilitar o acesso dos visitantes. Com essa ligação, ampliamos as possibilidades de circulação de turistas pelo Estado, estimulamos a economia local e fortalecemos uma política de turismo cada vez mais descentralizada, valorizando os destinos para além da capital", disse.

Presença da Azul no Rio Grande do Norte

A Azul realiza, atualmente, 366 operações mensais, entre pousos e decolagens, no Aeroporto Internacional de Natal e oferta mais de 50 mil assentos de e para a capital potiguar. Os voos conectam Natal a oito destinos no Brasil: Viracopos (SP), Congonhas (SP), Presidente, Prudente (SP), Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP), Uberlândia (MG), Confins (MG) e Recife (PE).

Mossoró reúne mais de 300 mil habitantes e é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. O município se destaca pela indústria salineira, fruticultura irrigada voltada à exportação, produção de petróleo em terra, comércio e atividade universitária.



*Com informações da assessoria de imprensa

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