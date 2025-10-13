A- A+

ALTA TEMPORADA Azul inicia operações de voo sazonal direto entre o Recife e Florianópolis Objetivo da companhia é facilitar a conexão entre as cidades durante o verão

A Azul iniciou neste sábado (11) as vendas para uma nova rota sazonal que irá conectar o Recife (PE) a Florianópolis (SC).

O voo, que será realizado durante o período de alta temporada de verão, começará a operar no dia 13 de dezembro e seguirá disponível até o dia 31 de janeiro de 2026.

Os voos serão operados com aeronaves Embraer 195-E2, que oferecem 136 assentos por trecho. As passagens estarão disponíveis para compra nos canais oficiais da companhia e custam a partir de R$ 735,21.

Durante o mês de dezembro, as partidas ocorrerão aos sábados e quintas-feiras, nos períodos da tarde, noite e madrugada. Já no mês de janeiro, os voos serão realizados exclusivamente às quintas-feiras, com partidas pela manhã e madrugada [confira os horários completos no final da matéria].

De acordo com a companhia, o objetivo é realizar a conexão direta entre o litoral nordestino e catarinense durante as viagens de verão.

"Estamos conectando dois polos turísticos que brilham no verão brasileiro. Recife, com sua cultura pulsante e praias históricas, e Florianópolis, que também possui praias famosas e vida noturna movimentada. Essa rota é estratégica para atender à crescente demanda por viagens entre essas regiões, com o conforto e praticidade da Azul", afirmou Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul.

Confira a tabela completa de horários dos novos voos:

Operações serão realizadas entre dezembro e janeiro de 2026 | Arte: Azul/Divulgação

