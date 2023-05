Azul lança voos entre o Recife e Cajazeiras, no Sertão paraibano

A- A+

A companhia aérea Azul anunciou hoje (31) o lançamento de voos diretos entre Recife e Cajazeiras, cidade do Sertão paraibano. Os clientes já poderão adquirir passagens e voar a partir do dia 17 de julho. O trajeto será realizado três vezes por semana, em ambos os sentidos, sempre às terças, quintas e sábados.

Cajazeiras é a segunda cidade do Sertão da Paraíba a ser contemplada com um voo comercial da Azul, pois desde agosto de 2021, Patos também realiza uma rota até a capital pernambucana. Ao chegar em Recife, os Clientes poderão se conectar a diversos destinos no Brasil e no exterior, com voos diretos para Montevidéu e para a Flórida.

A cidade paraibana está localizada a 470 km da capital João Pessoa e possui uma população de 62 mil habitantes, sendo a sétima mais populosa do estado. O lançamento do voo atende a uma demanda pelo fim do isolamento aéreo e pela interligação dos municípios do interior às capitais, já que a presença de rotas aéreas influencia diretamente no desenvolvimento econômico, viabilizando negócios e a expansão do turismo.

Aviação regional

"A Azul está viabilizando uma grande transformação no setor aéreo ao apostar na aviação regional e em cidades que historicamente são desabastecidas, mas que estão repletas de oportunidades econômicas e de turismo. Cajazeiras é uma delas. Trata-se de uma cidade produtiva e com população dinâmica, ávida por novas opções de lazer e negócios, mas que não tinha oferta de voos há 60 anos. Estamos orgulhosos de ser a empresa que está levando conectividade aérea ao sertão", afirmou Vitor Silva, gerente geral de Malha e Planejamento Estratégico da Azul.

A companhia explicou que as negociações para a operação em Cajazeiras ocorreram entre a Azul e o Governo da Paraíba, e são parte de um movimento ostensivo de expansão da malha aérea no estado. Na estratégia, a Azul optou por aumentar uma malha fixa em vez de criar trechos temporários exclusivamente para atender à demanda do período junino.

Essa decisão transformou o aeroporto de Campina Grande em um hub regional, com sete voos diários e seis destinos diretos, fornecendo suporte às cidades próximas e se destacando como a única empresa a oferecer conexões diretas entre a cidade e destinos estratégicos, tais como o Rio de Janeiro, através do aeroporto Santos Dumont, e Belo Horizonte, pelo BH Airport.

