Azul começa a vender passagens para voo inédito entre o Recife e Porto, em Portugal

A- A+

A Azul Linhas Aéreas começa a vender nesta terça-feira (11) as passagens da rota inédita entre o Recife e Porto, a segunda maior cidade de Portugal.

O anúncio do novo voo foi feito em janeiro, e as operações começam em 2 de junho, com duas frequências semanais.

Os voos partirão do Recife sempre às quartas e sextas-feiras, com saída da Capital pernambucana às 18h30 e chegada em Porto às 6h30 do dia seguinte.

O retorno acontece às 10h de Porto, com chegada às 14h05, no Recife, sempre às quintas-feiras e domingos.

A malha será feita com a aeronave Boeing 767, com capacidade para 259 passageiros, sendo 14 em classe executiva e 245 em econômica.

Famosa pelo seu charme histórico, vinhos e gastronomia, Porto será mais uma porta de entrada para turistas estrangeiros conhecerem o Nordeste, segundo o gerente de Relações Institucionais da Azul Linhas Aéreas, César Grandolfo.

"A rota Recife-Porto reforça o compromisso da empresa com a expansão de suas operações internacionais e a criação de novas possibilidades de conexões para os clientes, em especial aqueles que utilizam nossa malha regional e precisam viajar para a Europa", disse.

Já o prefeito do Recife, João Campos, destacou a importância do voo para a Cidade. "A rota fortalece o papel do Recife como o principal hub da Azul no Nordeste e um dos principais do País, promovendo o turismo, impulsionando nossa economia e facilitando o intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal. Essa é mais uma demonstração do potencial estratégico da nossa Capital", destacou o prefeito do Recife, João Campos.

Os passageiros podem comprar as passagens do voo Recife-Porto no site da Azul Viagens, Azul, Central de Vendas, lojas Azul Viagens ou nas agências de viagens parceiras.



Veja também