Avião Azul anuncia volta,a partir de maio, de voos diretos do Recife para Vitória (ES) Bilhetes já estão à venda

A partir de 2 de maio, Recife volta a ter voo direto da Azul para Vitória, capital do Espírito Santo. O anúncio foi realizado pela companhia área nesta quarta-feira (12), que já iniciou a venda de bilhetes.

A aeronave é um Embraer E2. Do Recife para a capital capixaba, os voos são de segunda a sábado, decolando às 2h55 do Aeroporto Internacional dos Guararapes, com previsão de chegada às 5h20.





Saindo de Vitória para a capital pernambuco, os voos partem às 23h40 do Aerorporto Eurico Aguiar Salles todos os dias, exceto aos sábados. A aterrissagem está prevista para as 2h05.

