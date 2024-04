A- A+

AVIAÇÃO Azul retoma operações de voos diretos para os Estados Unidos partindo do aeroporto do Recife As operações estavam suspensas desde março deste ano, e serão retomados de forma gradual a partir do próximo dia 5 de junho

Os voos entre Recife e Orlando, e Recife e Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, suspensos desde março deste ano, serão retomados pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras a partir do próximo dia 5 de junho.

As operações com destino às cidades norte-americanas retornarão de forma gradual. A princípio, serão realizados duas vezes por semana. No entanto, a previsão da companhia é de que em julho a operação volte a realizar voos diários.

Operação

A partir do dia 5 de junho, os voos de Recife para Fort Lauderdale ocorrerão às quartas-feiras, com saída às 09h10, pousando na cidade americana às 16h25. No sentido inverso, a aeronave decolará de Fort Lauderdale às 20h45, pousando no Recife às 05h30.

Já os voos com destino a Orlando ocorrerão sempre nas quintas-feiras, com decolagem às 08h50, e pousando na cidade americana às 16h20. No sentido contrário, o voo sairá de Orlando às 20h45, chegando em Recife às 05h40

Mais voos

A partir de julho, os voos da capital pernambucana para Fort Lauderdale ocorrerão às quintas e sábados, com previsão de decolagem às 10h, pousando em solo americano às 17h15. No sentido contrário, a aeronave parte de Fort Lauderdale às 21h15, chegando em Recife às 06h10.

Já a operação entre Recife e Orlando ocorrerá nas terças, quartas e sextas, decolando da capital pernambucana às 10h e chegando na cidade americana às 17h30. No sentido inverso, os voos saem de Orlando às 20h30, pousando em solo brasileiro às 05h25.

“A Azul vem avançando fortemente na retomada de suas operações e na conectividade entre os países. Estamos felizes por voltar a ter essas rotas, ligando novamente o nosso hub do Nordeste aos Estados Unidos”, celebra Vitor Silva, gerente de Planejamento e Estratégia de Malha da Azul.

As vendas de passagens para esses destinos já estão disponíveis no site www.voeazul.com.br e em todos os canais oficiais da companhia.

