A Azul anunciou a retomada do voo direto ligando o Recife a Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. A frequência voltará a operar no dia 1º de maio.

De acordo com a companhia, os voos serão realizados diariamente em aeronaves Airbus A320neo, com capacidade para transportar até 174 passageiros. A duração média do voo é de cerca de 4 horas.

O voo partirá de Porto Alegre à 0h10, pousando na capital pernambucana às 4h05. No sentido inverso, o voo partirá à 0h35 e chegará na capital gaúcha às 4h55.

A partir de junho, o voo decola de Porto Alegre à 0h50, chegando ao Recife às 5h10. No sentido inverso, parte da capital de Pernambuco às 23h15, pousando em Porto Alegre às 3h10.

As passagens já estão disponíveis em todos os canais de venda da companhia aérea.

Confira como ficará a operação entre Porto Alegre e o Recife:

