A- A+

Voos Azul retoma voos internacionais no Recife a partir de junho; confira destinos As operações estavam suspensas desde março deste ano

Os voos entre Recife e Orlando, e Recife e Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, serão retomados pela companhia aérea Azul, a partir do dia 5 de junho. As operações estavam suspensas desde março deste ano.

De acordo com a Azul, a retomada faz parte de um processo contínuo de ajuste de capacidade e melhoria de desempenho para atender à demanda de clientes.

Os voos do hub da Azul no Nordeste para as cidades norte-americanas retornarão de forma gradual em junho, sendo realizados duas vezes por semana. Em julho, a operação retoma 100% da normalidade, com cinco voos semanais.

A partir do dia 5 de junho, os voos de Recife para Fort Lauderdale ocorrerão às quartas-feiras, às 9h10, pousando na cidade americana às 16h25.

No sentido inverso, a aeronave decolará de Fort Lauderdale às 20h45, pousando em Recife às 5h30.

Já a operação entre o hub da Azul no Nordeste e Orlando ocorrerá às quintas-feiras, às 8h50, pousando na cidade americana às 16h20. No sentido contrário, o voo sairá de Orlando às 20h45, chegando em Recife às 5h40.

Mais voos

A partir de julho, os voos da capital pernambucana para Fort Lauderdale ocorrerão às quintas e sábados, com previsão de decolagem às 10h, pousando em solo americano às 17h15. No sentido contrário, a aeronave parte de Fort Lauderdale às 21h15, chegando em Recife às 6h10.

Já a operação entre Recife e Orlando ocorrerá às quartas, sextas e domingos, decolando da capital pernambucana às 10h e chegando na cidade americana às 17h30. No sentido inverso, os voos saem de Orlando às terças, quartas e sextas, às 20h30, pousando em solo brasileiro às 5h25.

Veja também

Concurso Concurso Unificado: candidatos saberão local de provas em 25 de abril