Feriado Azul terá 84 voos extras para o feriado de 12 de outubro, inclusive em Recife Companhia aérea disponibilizará voos adicionais em quase todas as regiões do País

A companhia aérea Azul anunciou hoje (18) que oferecerá 84 voos extras durante o mês de outubro para atender à alta demanda durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro. Recife, um dos principais centros de distribuição de voos da companhia, será um dos destinos beneficiados por esses voos adicionais.

Além da capital pernambucana, as cidades com maior número de decolagens serão Campinas (SP) e Belo Horizonte (MG). A Azul também disponibilizará voos extras para outros destinos em quase todas as regiões do País, incluindo Bauru (SP), Campina Grande (PB), Florianópolis (SC), Foz do Iguaçu (PR), Ilhéus (BA), João Pessoa (PB), Londrina (PR), Maceió (AL), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), São José do Rio Preto (SP) e Uberaba (MG).

Beatriz Barbi, gerente de Planejamento de Malha da Azul, ressalta que os voos extras oferecem ótimas oportunidades para os Clientes conhecerem novos destinos e aproveitá-los da melhor forma. A empresa se preocupa em atender às expectativas de diversos perfis de viajantes, desde famílias que desejam descansar ou visitar parentes, até aqueles que buscam aproveitar a agitação das festas e praias com amigos.

Os dias com maior número de operações extras da Azul serão 12 de outubro, uma quinta-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida, e 15 de outubro, domingo. Serão disponibilizadas, respectivamente, 14 e 28 decolagens adicionais para atender aos Clientes que desejam aproveitar o feriado prolongado com a Azul. As passagens para esses períodos já estão disponíveis para compra nos canais oficiais da companhia.

