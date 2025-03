A- A+

TURISMO Azul começa venda de passagens do Recife para Madri e para Assunção Voo para Madri será regular e o de Assunção, sazonal, segundo a aérea

A Azul inicia, nesta quinta-feira (20), a venda de passagens para as novas rotas entre o Recife e as cidades de Madri, na Espanha, e Assunção, no Paraguai.

Segundo a companhia aérea, a rota para a capital espanhola será regular, a partir de 10 junho. Recife-Madri nunca havia sido operada pela Azul.

Já a rota Recife-Assunção, que será feita pela segunda vez após bons resultados ano passado, será sazonal, entre 3 de julho e 3 de agosto.

"O Recife tem uma importância estratégica por ser um dos principais centros de conectividade do Nordeste brasileiro", afirma o gerente de Relações Institucionais da Azul, César Grandolfo.

Os bilhetes podem ser adquiridos no site da Azul e em agências parceiras.

Os voos Recife-Madri e Madri-Recife irão operar nos seguintes horários:

Recife-Madri: terças e domingos

saída às 18h e chegada às 7h20

Madri-Recife: segundas e quartas

saída às 10h35 e chegada às 13h55

Recife-Madri: quintas

saída às 19h20 e chegada às 8h40

Madri-Recife: sextas

saída às 10h40 e chegada às 14h

Já os voos Recife-Assunção serão nos seguintes horários:

Recife-Assunção: quintas e domingos

saída às 9h15 e chegada às 13h40

Assunção-Recife: quintas e domingos

saída às 14h55 e chegada às 19h15

O Aeroporto do Recife tem, ao todo, atualmente, dez rotas internacionais: Orlando, Fort Lauderdale, Buenos Aires, Córdoba, Montevidéu, Assunção, Santiago, Lisboa, Porto e Madri.

