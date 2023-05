A- A+

Turismo Azul Viagens promove evento de capacitação para agentes de viagens em Recife Convenção chegou à capital pernambucana para apresentar as novidades no portfólio para este ano. Entre elas estão: retomadas das rotas Recife-Porto Alegre e Recife-Orlando, além do aumento de oferta em assentos na rota Congonhas-Recife

A Azul Viagens, empresa de turismo associada à Azul, a maior companhia aérea do país em termos de destinos e cidades atendidas, reuniu mais de 200 agentes de viagens da região nordeste do Brasil no último dia 12, sexta-feira, no Grand Mercure Boa Viagem, em Recife. O objetivo do encontro foi apresentar as novidades do portfólio da operadora e as atualizações para este ano, como o aumento da oferta de assentos de Congonhas para Recife, e o retorno da linha Recife-Orlando.

De acordo com Ricardo Bezerra, gerente Comercial da Azul Viagens, o evento contou com a participação de agentes de viagens de várias localidades que prestigiaram a convenção. "O Agente Tá On é o principal evento de capacitação para agentes de viagens promovido pela Azul. Sua importância foi tamanha que contamos com a presença de profissionais do turismo de diversas cidades, como Natal, Caruaru, Fortaleza, Campina Grande, Maceió e João Pessoa, que vieram para receber treinamentos e capacitações."

Durante o evento "Recife Tá On", foram apresentadas as novidades no portfólio da operadora de turismo, incluindo a retomada das rotas Recife-Porto Alegre, Recife-Orlando e Recife-Fort Lauderdale. Os voos para Orlando, por exemplo, voltam a acontecer no dia 24 de junho, com idas às quartas, sábados e domingos, e retorno dia de terça e quinta.

Outra grande novidade anunciada foi o aumento da oferta de assentos partindo de Congonhas com destino a Recife. Agora, os voos da Azul saindo da capital paulista para a cidade do frevo terão 9.744 assentos disponíveis por semana. Com isso, os clientes da Azul poderão voar a partir do terminal paulista e aproveitar as opções de conexões para destinos no interior de Pernambuco, como Caruaru e Garanhuns, cidades onde apenas a Azul opera.

“Estamos animados e ansiosos para que nossos agentes possam vender mais pacotes de viagens. Com as retomadas das rotas de Porto Alegre, Orlando e Fort Lauderdale, e a ampliação de assentos na rota Congonhas-Recife, a Azul Viagens visa fortalecer a conectividade regional e fomentar o turismo”, diz o gerente Comercial da Azul Viagens.

Durante o evento estiveram presentes diversos agentes parceiros da Azul Viagens, com palestras a respeito de Fernando de Noronha, Foz do Iguaçu, Rio Grande do Sul e a Disney de Orlando. No total foram 26 parceiros presentes no evento.

Para o Coordenador de Vendas e Comercial da parceira da Azul Viagens, a Brocker Turismo, de Porto Alegre,Guilherme Ribeiro, participar do evento traz uma expectativa de aumento nas vendas em 20%. “Os agentes tão gostando muito, ficaram bem impressionados com a comitiva de Serra Gaúcha que está aqui. E a ideia é justamente essa, a gente conseguir mostrar a força do destino, que não é simplesmente só mais um destino do Brasil. Para nós do Rio Grande do Sul, o mercado do Nordeste é um dos que mais emitem Serra Gaúcha”, explica ele.

Muitos agentes também foram para o evento em busca de networking e treinamento, como foi o caso de Poliana Melo, da Centraltur Viagens, agência que fica na Madalena, em Recife. “A Azul trouxe vários destinos que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de ir até eles e com capacitações como essa faz com que a gente ganhe conhecimento, não só in loco, mas no formato à distância, né? Então eu vim e trouxe minha equipe para ser treinada para isso”, disse Poliana.

Veja também

Feira Mega Fashion Outlet reúne mais de 300 marcas no Centro de Convenções