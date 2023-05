B3 adquire a Neurotech para diversificar e crescer além de seu negócio principal

A- A+

A B3, a bolsa do Brasil, concluiu a aquisição da Neurotech, da área de tecnologia especializada na criação de sistemas e soluções de inteligência artificial, machine learning e big data. A operação foi aprovada sem restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Com a confirmação da compra, a B3 dá mais um passo em sua estratégia de diversificação e crescimento além de seu negócio principal. A aquisição deverá complementar a oferta de produtos de dados e soluções analíticas para o mercado, nas verticais de crédito, riscos e seguros.

“A frente de dados é uma iniciativa que tem alto potencial de crescimento para a B3. A chegada da Neurotech impulsiona a nossa estratégia de transformar dados em produtos e soluções de alto valor agregado para resolver problemas reais dos nossos clientes”, disse a vice-presidente de Novos Negócios da B3, Ana Carla Abrão Costa.

Fundada em 2002 por mestres e doutores em ciência da computação, matemática e inteligência artificial, a Neurotech é uma empresa de soluções analíticas, apoiando decisões de clientes que necessitam da análise de grande quantidade de informações estruturadas e não estruturadas em gestão de crédito, redução de riscos e de sinistros, prevenção a fraudes, e vendas e marketing. Uma das referências do Porto Digital, em Recife, ela tem mais de 350 funcionários e mais de 150 clientes.

“Nosso propósito nesta nova fase junto com a B3 é otimizar ainda mais a tomada de decisão de nossos clientes. A união entre dados de alto valor com inteligência artificial e a expertise de nossos times transformará a realidade das empresas que fazem parte do ecossistema B3, além de impactar positivamente o mercado, tornando a decisão baseada em dados uma realidade disponível para as empresas de todo o Brasil", disse Domingos Monteiro, fundador e presidente da Neurotech, que seguirá como CEO da empresa, cargo que exerce desde 2002.

A B3 S.A. (B3SA3) é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo e uma das maiores em valor de mercado, entre as líderes globais do setor de bolsas. Conecta, desenvolve e viabiliza o mercado financeiro e de capitais e, junto com os clientes e a sociedade, potencializa o crescimento do Brasil.

Atua nos ambientes de bolsa e de balcão, além de oferecer produtos e serviços para a cadeia de financiamento. Com sede em São Paulo e escritórios em Chicago, Londres, Singapura e Xangai, desempenha funções importantes no mercado pela promoção de melhores práticas em governança corporativa, gestão de riscos e sustentabilidade.

A Neurotech é pioneira e referência em soluções de inteligência artificial, big data e analytics, que transformam um mundo de dados dispersos em melhores decisões para seus clientes e parceiros, com informações rápidas, confiáveis e relevantes. Suas plataformas de decisão auxiliam na gestão de risco de crédito, redução de riscos em apólices de seguros, prevenção a fraudes, vendas e marketing.

A Neurotech é hoje um Hub de serviços e dados, com atuação em todo o Brasil e com plataformas que realizaram, apenas em 2021, mais de 1 bilhão de transações para centenas de clientes, entre bancos, financeiras, varejistas e seguradoras.

