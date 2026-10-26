Mercado Financeiro
B3 altera limite inferior de negociação de contratos futuros de Ibovespa de -10% para -15%
Mini Contrato Futuro de Índice BOVESPA (WIN) dos atuais -10% para -15% (para todos os vencimentos)
B3 altera limite inferior de negociação de contratos futuros de Ibovespa de -10% para -15% - Foto: B3/Divulgação
A B3 informa que, "exclusivamente", para a sessão de negociação de pregão regular hoje, expandiu os limites inferiores de oscilação diária para os vencimentos abaixo:
- Contrato Futuro de Índice BOVESPA (IND) dos atuais -10% para -15% (para todos os vencimentos)
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