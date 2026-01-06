A- A+

BOLSA DE VALORES B3 bate recorde com 75 leilões em 2025, com geração de R$ 243,8 bi em investimentos Resultado supera o desempenho de 2024, quando foram realizados 64 leilões e contratados R$ 180 bilhões em investimentos

Em 2025, a B3 alcançou um marco histórico ao realizar 75 leilões, que resultaram na alienação ou concessão de 98 ativos públicos à iniciativa privada. Segundo a Bolsa, essas operações viabilizaram R$ 243,8 bilhões em investimentos, entre Capex e Opex, com potencial para criar cerca de 1,6 milhão de empregos diretos e indiretos.

O resultado supera o desempenho de 2024, quando foram realizados 64 leilões e contratados R$ 180 bilhões em investimentos.

"A B3 tem um papel fundamental como infraestrutura de mercado para viabilizar projetos que impulsionam o desenvolvimento do País", diz Guilherme Peixoto, superintendente de Relacionamento e Governança em Licitações da B3.

Segundo a B3, o setor de rodovias foi novamente protagonista, com 20 leilões realizados, o dobro do ano anterior. Os projetos somaram R$ 106,6 bilhões em investimentos e abrangem cerca de 8,5 mil quilômetros de estradas.

Na área de saneamento, ocorreram oito leilões: quatro no Pará, dois em Pernambuco e dois no Espírito Santo, com investimentos previstos de R$ 44,5 bilhões. O setor de energia registrou cinco leilões, que vão mobilizar R$ 5,5 bilhões de investimentos e mais de 13 mil empregos.

No segmento portuário, foram sete leilões, totalizando R$ 5,9 bilhões em investimentos, incluindo a concessão inédita do canal de acesso ao Porto Paranaguá (PR), o maior investimento já contratado pela Antaq em leilões realizados na B3.

Já no setor de iluminação pública, foram concedidos quatro projetos, com aportes de R$ 443,1 milhões para modernizar quase 100 mil pontos de iluminação pública com a tecnologia LED, beneficiando aproximadamente 930 mil pessoas.

No setor de manejo florestal sustentável e reflorestamento ocorreram cinco leilões que somam R$ 290,9 milhões em investimentos e estimativa de geração de 3,3 mil empregos, destinando mais de 4,5 bilhões de metros quadrados para a implementação de práticas que conciliam preservação ambiental e geração de renda local.

Já em infraestrutura social, como hospitais, escolas e presídios, ao todo, foram oito certames, mais que o dobro de 2024, com investimentos de R$ 12,5 bilhões.

Veja também