B3 desembarca em Pernambuco e deve impactar setor de tecnologia

A- A+

Após a conclusão do processo de aquisição, em maio último, da pernambucana Neurotech, especializada na área de dados e soluções analíticas, pela B3 – a Bolsa de Valores brasileira -, representantes das duas empresas apresentaram ontem (20) alguns dos objetivos de agora em diante.

A expectativa é que a operação, no valor de R$ R$ 569 milhões, se transforme em um novo marco e cause um grande impulso ao setor de tecnologia do Estado, uma vez que a operação da Neurotech seguirá no Porto Digital.

Um dos focos do trabalho deverá ser o desenvolvimento de soluções para o próprio mercado financeiro, incluindo, por exemplo, áreas como crédito e seguro.

Segundo a vice-presidente de Novos Negócios da B3, Ana Carla Abraão, o trabalho da B3 com a Neurotech tem potencial para gerar grandes impactos em diversas áreas.

“O que vai ser construído daqui para a frente vai impactar todo o Brasil, o mercado de crédito brasileiro, de dados, informação, inteligência artificial, entre outros”, ressaltou ela. Ana Carla que, junto com outros executivos da B3, passou os últimos dois dias conhecendo todo o ecossistema do Porto Digital falou ainda sobre o que significa ter um braço da B3 em Pernambuco.

Leia também • B3 adquire a Neurotech para diversificar e crescer além de seu negócio principal

“Ter essa aproximação mais direta abre a nossa cabeça para novas iniciativas na área de inovação e novas formas de fazer negócio. Vamos também apoiar alguns programas que vem sendo desenvolvidos localmente. Além disso, teremos a possibilidade de ter, no Recife, um hub de empregabilidade. As possibilidades são imensas. A Neurotech estar aqui representa que a B3 estará aqui”, ressaltou.

“A B3 é o principal intermediário financeiro que nós temos no Brasil e representa um dos pilares da economia do País. O que nós acreditamos que a sua chegada ao Porto crie uma nova possibilidade para o ecossistema, empresas e startups. A vinda da B3 vai fazer o ecossistema subir um degrau”, analisou o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena.

Veja também

Petrobras Prates rebate ministro e diz que Petrobras não tem interesse 'em sonegar gás da economia brasileira'