Bolsa de Valores
B3 eleva limite inferior de negociação de contratos futuros de Ibovespa de -15% para -20%
Mini Contrato Futuro de Índice BOVESPA (WIN): dos atuais -15% para -20% (todos os vencimentos)
B3 eleva limite inferior de negociação de contratos futuros de Ibovespa de -15% para -20% - Foto: B3/Divulgação
A B3 informa que, a partir das 9h30, exclusivamente para a sessão de negociação de pregão regular, serão expandidos os limites inferiores de oscilação diária para os vencimentos a seguir:
- Contrato Futuro de Índice BOVESPA (IND): dos atuais -15% para -20% (todos os vencimentos)
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- Mini Contrato Futuro de Índice BOVESPA (WIN): dos atuais -15% para -20% (todos os vencimentos)