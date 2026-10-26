Seg, 26 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda26/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mercado Financeiro

B3 eleva limite superior de negociação de contratos futuros de dólar de 6% para 8,4%

Decisão atinge todos os vencimentos destes contratos

Reportar Erro
B3 eleva limite superior de negociação de contratos futuros de dólar de 6% para 8,4%B3 eleva limite superior de negociação de contratos futuros de dólar de 6% para 8,4% - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A B3 informou que, exclusivamente para a sessão de negociação do pregão regular desta segunda-feira, 26, vai expandir os limites de superiores de oscilação diária para os contratos futuros de dólar (DOL) - inclusive os mini contratos (WDO) - dos atuais 6% para 8,4%.

Leia também

• IPC-S desacelera em 2 das 7 capitais pesquisadas na 3ª quadrissemana de outubro

• Após vitória de Lula, ações brasileiras despencam no exterior, com queda de até 27%

• Bolsas da Europa operam mistas com balanços, petróleo em queda e juros no radar

A decisão atinge todos os vencimentos destes contratos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter