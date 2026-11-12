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Bolsa de Valores B3 encerrou o terceiro trimestre com um lucro líquido recorrente de R$ 1,38 bilhão O Ebitda recorrente foi de R$ 1,9 bilhão, alta de 9% em 12 meses, com margem recorrente de 68%

A B3 encerrou o terceiro trimestre com um lucro líquido recorrente de R$ 1,38 bilhão, alta de 9,9% em relação ao terceiro trimestre de 2025 e de 0,3% frente ao segundo trimestre No período, a receita totalizou R$ 3,1 bilhões, um crescimento de 11,1% em 12 meses e queda de 0,2% em base trimestral.

O Ebitda recorrente foi de R$ 1,9 bilhão, alta de 9% em 12 meses, com margem recorrente de 68%.

As receitas provenientes de renda variável e derivativos listados (pró-cíclicas), cresceram 6,4% em 12 meses. Nas receitas recorrentes, o destaque foi para renda fixa e crédito, com alta de 15%; tecnologia e plataformas, com 16%; e soluções para mercado de capitais, com crescimento de 30%.

Em renda variável, o volume financeiro médio diário negociado (ADTV) no mercado à vista totalizou R$ 27,3 bilhões, alta de 25,4%. O resultado reflete o aumento de 26,1%, 63,6% e 62,9% nos volumes negociados de ações, BDRs e Fundos Listados, respectivamente. No trimestre, o volume negociado em ETFs, BDRs e Fundos Listados representou 15,1% do ADTV total.

A plataforma de negociação de grandes lotes movimentou R$ 24,7 bilhões, alta de 267,7% em relação ao terceiro trimestre de 2025 e de 97,4% em relação ao segundo trimestre de 2026.

"O trimestre mostra novamente o beneficio de maior diversificação dos negócios e que a B3 segue avançando em diversas frente, com lançamento de novos produtos, e contribuindo para desenvolver o mercado", disse o diretor-executivo Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores da B3, André Milanez.

Lançamentos

No trimestre, a B3 lançou o Futuro de Bitcoin em dólar e as Opções sobre Futuros de Bitcoin, Ethereum e Solana, ampliando sua oferta de produtos ligados a criptoativos. Também lançou contratos futuros referenciados em U.S. Treasuries, títulos do Tesouro dos Estados Unidos, de diferentes vencimentos.

A B3 também concluiu a aquisição da CRDC, Central de Registro de Direitos Creditórios, empresa especializada em prover serviços de tecnologia para agentes do setor de concessão de crédito, dentro da estratégia de ampliação de sua atuação na infraestrutura para o crédito, com foco na aproximação com pequenas e médias empresas e no desenvolvimento de produtos e serviços para o novo mercado de duplicatas escriturais.

Em novembro, anunciou investimento na IDEX Analytics, empresa especializada em índices, dados, analytics e soluções de precificação para o mercado de crédito privado, reforçando a estratégia de fortalecer a atuação em renda fixa. A conclusão do investimento ainda aguarda aprovação regulatória.

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