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Bolsa Brasileira B3: índices do agro e de estatais lideram ganhos no 1º semestre Renda fixa ganha espaço entre os melhores retornos, em cenário de juros ainda elevados

Os índices ligados ao agronegócio, às estatais e a segmentos considerados mais defensivos registraram os melhores desempenhos no primeiro semestre, segundo levantamento realizado pela B3.

O maior avanço entre todos os índices da B3 foi do Índice Futuro Boi Gordo, com valorização de 16,38% entre janeiro e junho.

Na sequência, apareceram o Índice de Estatais, com alta de 15,96%, e o Índice de Utilidade Pública, que subiu 10,89% e reúne empresas de energia elétrica, saneamento e gás.

Também figuraram entre os dez melhores desempenhos do semestre o Índice de Governança (8,37%), o MidLarge Cap (7,92%), o IDEB Ultra Qualidade DI (7,64%), o IBrX 50 (7,43%) e o índice Letra Financeira S1 D1 (7,30%).

Completam a lista os índices Tesouro Selic Low Turnover e Tesouro Selic, ambos com alta de 7,05%, enquanto o Ibovespa, principal referência do mercado acionário brasileiro, avançou 6,76% no período.

O levantamento aponta ainda um equilíbrio maior entre índices de renda variável e renda fixa. Dos dez maiores retornos do semestre, quatro pertencem à categoria de renda fixa, o que a B3 atribui ao ambiente de juros ainda elevados e à busca por alternativas de menor risco.

O quadro difere do primeiro semestre de 2025, quando as maiores valorizações ficaram concentradas em índices ligados ao setor imobiliário, governança corporativa e instituições financeiras.

Naquele período, o Índice Imobiliário liderou com alta de 46,41%, seguido por IGPTW (34,76%), Ibov BR+ Cap 5% (32,95%), Financeiro (31,96%) e Ibov BR+ Equal Weight (31,54%); o Ibovespa, por sua vez, subiu 15,44%.

"A comparação entre os dois períodos mostra uma mudança relevante na dinâmica do mercado. Em 2026, os melhores desempenhos passaram a se concentrar em segmentos mais específicos da economia, como agronegócio, empresas estatais e utilidade pública, além de índices de renda fixa ligados a títulos públicos e privados", destaca o gerente de Produtos na B3, Hênio Scheidt, em nota.



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