RANKING

B3: Itaúsa entra pela 1ª vez no ranking de ações mais negociadas em fevereiro; Vale lidera

O estudo, feito desde janeiro de 2025, considera o volume financeiro total movimentado pelas empresas durante o período

Itaúsa entra pela 1ª vez no ranking de ações mais negociadas em fevereiro

A Itaúsa PN (ITSA4) entrou pela primeira vez no ranking das ações mais negociadas na B3 no mês em fevereiro, segundo levantamento pela DataWise+, solução da bolsa do Brasil. A liderança foi de Vale ON (VALE3), Petrobras PN (PETR4) e Itaú Unibanco PN (ITUB4).

O estudo, feito desde janeiro de 2025, considera o volume financeiro total movimentado pelas empresas durante o período, calculado com base no preço multiplicado pela quantidade de ações negociadas.

Confira o ranking completo das ações mais negociadas em fevereiro:

1. Vale (VALE3)

2. Petrobras (PETR4)

3. Itaú Unibanco (ITUB4)

4. Banco do Brasil (BBAS3)

5. Bradesco (BBDC4)

6. B3 (B3SA3)

7. Banco BTG Pactual (BPAC11)

8. Axia Energia (AXIA3)

9. Prio (PRIO3)

10. Itaúsa (ITSA4)


 

