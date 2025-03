A- A+

Economia Baidu aposta em novo modelo de IA para competir com DeepSeek Modelo tem foco em raciocínio e promete diálogos do dia a dia, cálculos complexos e dedução lógica

A gigante chinesa de buscas na internet Baidu lançou um novo modelo de inteligência artificial focado em raciocínio, em uma aparente tentativa de recuperar espaço frente a concorrentes como a DeepSeek.

O modelo Ernie X1 funciona de forma semelhante ao DeepSeek R1 — que surpreendeu o Vale do Silício ao oferecer desempenho comparável aos melhores chatbots do mundo por uma fração do custo de desenvolvimento.

Segundo comunicado da Baidu neste domingo, seu modelo de raciocínio se destaca em diálogos do dia a dia, cálculos complexos e dedução lógica.

A empresa também atualizou seu principal modelo de fundação para o Ernie 4.5 e disponibilizou gratuitamente todas as camadas de seu serviço — incluindo o modelo X1 — para os usuários de seu chatbot, antecipando o lançamento em várias semanas.

A Baidu, com sede em Pequim, foi a primeira empresa do setor de tecnologia chinês, avaliado em trilhões de dólares, a lançar um chatbot inspirado no ChatGPT da OpenAI.

No entanto, modelos rivais da ByteDance. e da Moonshot AI rapidamente ganharam mais popularidade. Além disso, modelos de código aberto, como o Qwen da Alibaba e o DeepSeek, conquistaram maior reconhecimento na comunidade global de desenvolvedores.

A Baidu afirmou que o Ernie 4.5 supera o mais recente GPT-4.5 da OpenAI em geração de texto, citando vários benchmarks da indústria.

A empresa anunciou que tornará aberto os modelos de IA Ernie a partir de 30 de junho, uma mudança estratégica significativa após a ascensão da DeepSeek. Além disso, integrou o modelo R1 ao seu mecanismo de busca, sua principal fonte de receita.

O boom da IA generativa se refletiu nos resultados da Baidu no quarto trimestre, com um salto de 26% na receita de computação em nuvem. Esse crescimento, impulsionado por serviços para desenvolvedores em busca de poder computacional, foi ofuscado pela fraqueza nas vendas de publicidade, em meio à desaceleração econômica da China.

No mês passado, a Baidu concluiu a aquisição da plataforma de streaming YY Live, da Joyy, por US$ 2,1 bilhões. O negócio liberou cerca de US$ 1,6 bilhão que a empresa havia depositado em contas de garantia, valor que pretende investir em infraestrutura de IA e computação em nuvem.

