A- A+

Recife Bairro do Recife ganha novo espaço para eventos, com vista 360° da cidade Mirante do Paço tem primeiro evento aberto ao público nesta sexta (17), com o show do cantor José Augusto

A cobertura do edifício garagem do Paço Alfândega, localizado no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, ganha um novo espaço para eventos, shows e confraternizações, o Mirante do Paço. O novo ponto é inaugurado oficialmente nesta quinta-feira (16), para convidados. O primeiro evento aberto ao público é na sexta-feira (17), com o show do cantor José Augusto.

O show inaugural do espaço começa a partir das 20h com ingressos partir de R$ 260 para mesas com quatro cadeiras. As vendas são feitas nos pontos físicos do Ingresso Prime (nos shoppings: Recife, Rio Mar, Tacaruna, Caruaru Shopping e Shopping Vitória), em todas as unidades da Casa do Pará e da Trois Barbearia, ou pelo site da Evenyx.

O espaço, de quatro mil metros quadrado e capacidade para 2.500 pessoas, conta com uma visão 360 graus do Recife. Com uma área ao ar livre e um guarda-corpo de vidro com dois metros de altura, a arquitetura permite a realização de eventos seguidos e maior alternância de agendas de locação da área interna e do terraço.

Sob a liderança do empresário Álvaro Jucá, em parceria com Ronald Menezes, o Mirante do Paço recebeu um investimento na reforma e revitalização arquitetônica de R$ 7 milhões.

O espaço ganhou um novo paisagismo, além de modernização da infraestrutura e acessos, feito pelo escritório Porto Neves Arquitetura, valorizando o projeto original, dos arquitetos Paulo Mendes da Rocha e Milton Braga. Antes dessas adaptações, o terraço era subutilizado.

A infraestrutura conta com 620 vagas de estacionamento rotativo. Visando ao conforto e segurança dos visitantes, foi viabilizada a instalação de um ponto da Teletáxi dentro do edifício garagem nos dias de eventos, evitando que as pessoas tenham que sair do prédio para buscar transporte.

“Buscamos resgatar um local que colabora com a vida do Bairro do Recife, com uma infraestrutura mais moderna e compatível com o conforto para todos os visitantes”, explica Ronald Menezes.

Arquitetura

O edifício-garagem foi concluído em 2005 e nasceu para dar suporte ao shopping Paço Alfândega, instalado em um prédio histórico do século XVIII.



Veja também

Calor Ar-condicionado, chuveiro elétrico, geladeira: com calor recorde, saiba como economizar energia