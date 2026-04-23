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Empreendimento ACLF Empreendimentos lança primeiro bairro-parque planejado de Paulista Localizado na Estrada do Frio, o Paineiras Bairro-Parque integra moradia, lazer e conveniência em um área de 170 mil m²

A ACLF Empreendimentos lançou nesta quinta-feira (23) o Paineiras Bairro-Parque, primeiro bairro planejado da cidade do Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Com mais de 170 mil m² de área total, o projeto inovador integra moradia, lazer e conveniência em um ecossistema urbano moderno, resgatando as origens da cidade e promovendo qualidade de vida em harmonia com a natureza.

O lançamento e apresentação do Paineiras Bairro-Parque ocorreu em coletiva de imprensa realizada no Shopping North Way, em Paulista. Na ocasião, também foi apresentado o Mirante das Paineiras, primeiro empreendimento residencial do bairro.

Paineras Bairro-Parque

Localizado na Estrada do Frio, próximo ao Terminal Integrado Pelópidas Silveira, O Paineiras Bairro-Parque traz projetos de paisagismo e design urbano do escritório Takeda Design, que atua com foco na criatividade e integração com o meio ambiente.

Diferente de expansões isoladas, o bairro oferece infraestrutura completa de uso público com praça equipada, restaurante, pontos comerciais, pista de cooper, ciclofaixa, playground e segurança de última geração com controle de acesso facial, leitura de placas e monitoramento por drones.

O presidente da ACLF Empreendimentos, Avelar de Castro Loureiro Filho, destacou a importância do projeto no processo de desenvolvimento de Paulista e valorizou o empreendimento na construção de cidade sustentáveis.

"O Paineiras Bairro-Parque é um dos degraus do desenvolvimento urbano que Paulista está passando nos últimos 25 anos. Esse empreendimento é a marca de um novo urbanismo que vai reinar no país nas próximas décadas e vai ajudar nossas cidades a serem mais sustentáveis, no sentido de que as pessoas não se deslocam. Não se deslocando, elas economizam a maior parte da energia que elas gastam durante os dias", ressaltou.

Mirante das Paineiras

O primeiro empreendimento residencial dentro do novo bairro planejado será o Mirante das Paineiras. O projeto contará com três módulos e cinco torres residenciais, totalizando 340 apartamentos.

Cada unidade possui 71 m², com três quartos, varanda gourmet e cozinha integrada, priorizando funcionalidade e conforto para o cotidiano das famílias.

O conjunto residencial também contará com 13 áreas de lazer, entre elas academia, piscinas adulto e infantil com prainha, pet place, brinquedoteca e espaço gourmet. Esses ambientes serão integrados ao paisagismo e às áreas verdes do bairro.

O Mirante das Paineiras nasce inspirado em outro projeto de destaque da construtora: o Mirante do Frio Residence, empreendimento premiado com quatro reconhecimentos do setor imobiliário, incluindo o Troféu Master Ademi-PE 2025.

ACLF Empreendimentos

Com 25 anos de trajetória no mercado imobiliário pernambucano, a ACLF Empreendimentos ergueu 18 grandes projetos, entregando cerca de 8 mil unidades habitacionais de alto padrão, além do Paulista North Way Shopping.

A construtora se destaca pela inovação e qualidade, sendo a primeira de Pernambuco a conquistar a Certificação NDT 1 (Nível de Desempenho Técnico máximo) da Caixa Econômica Federal, que atesta excelência em rapidez, sustentabilidade e durabilidade das obras. Em Paulista, a empresa se consolidou como um dos principais motores do desenvolvimento urbano e econômico do município.

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